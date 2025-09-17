«Безвизовый режим и рост интереса»: сколько реально стоит тур в Китай для россиян

Путевка в Китай на неделю обойдется россиянам в сумму до 124 тыс. рублей.
Бюджетные туры и комфортные варианты
Как пишет «Газета.Ru», бюджетные туры на остров Хайнань с вылетом из Москвы начинаются от 60 тыс. рублей на человека.
Более комфортные варианты с отдыхом в четырехзвездочных отелях Пекина или Шанхая обойдутся примерно в 80–85 тыс. рублей за человека.
Стоимость авиабилетов
Перелет из Москвы в Пекин (туда и обратно) составляет около 38,7 тыс. рублей, из Иркутска — около 30 тыс. рублей.
С 15 сентября начинается безвизовый режим между Россией и Китаем. Россияне смогут находиться в КНР по загранпаспорту до 30 суток.
Цены указаны на момент публикации.