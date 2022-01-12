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Никита Кучеров

Спорт
Кучеров признан первой звездой матча «Тампа» — «Баффало»
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» россиянин Никита Кучеров забросил 3 шайбы в ворота «Баффало Сэйбрз», став лучшим игроком встречи. Матч регулярного чемпионата НХЛ, прошедший на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился со счетом 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) в пользу гостей. Об этом сообщает РИА Новости.
12 янв 2022 09:52
Спорт
Панарин обошел Кучерова по голевым передачам в НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче с «Колорадо Эвеланш», которая позволила спортсмену занять 19-е место среди российских игроков по голевым пасам за карьеру в НХЛ. Об этом сообщает «Спорт.ру».
09 дек 2021 11:54
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