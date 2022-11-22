Татьяна Михалкова

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Во времена "нулевых" на телевидении не было такого количества молодежных шоу, cериалов и реалити, как сегодня. Любая премьера встречалась на ура — ведь и Вк с Инстаграмом тоже не было. А что делать после школы, если заняться нечем? Смотреть любимый сериал!
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Герой самой знаменитой в нашей стране детской передачи «Спокойной ночи, малыши!» 15 и 16 ноября приедут в Санкт-Петербург, чтобы «живьем» пообщаться со своими многочисленными
16 декабря в 21.00 в клубе-ресторане «Онегинъ» состоится «Martini Diamond Night» с презентацией коллекции испанского Ювелирного дома «Carrera y Carrera» от ювелирного бутика «Космос Золото». Томный взгляд... интрига... фантастическая игра бликов на гранях бриллиантов.