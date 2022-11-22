Все новости / Татьяна Михалкова

Татьяна Михалкова

Шоу-бизнес
Вчера и сегодня: как сейчас выглядят повзрослевшие юные актеры из сериалов двухтысячных
Во времена "нулевых" на телевидении не было такого количества молодежных шоу, cериалов и реалити, как сегодня. Любая премьера встречалась на ура — ведь и Вк с Инстаграмом тоже не было. А что делать после школы, если заняться нечем? Смотреть любимый сериал! 
23 янв 2020 13:36
Шоу-бизнес
Martini Diamond Night
16 декабря в 21.00 в клубе-ресторане «Онегинъ» состоится «Martini Diamond Night» с презентацией коллекции испанского Ювелирного дома «Carrera y Carrera» от ювелирного бутика «Космос Золото». Томный взгляд... интрига... фантастическая игра бликов на гранях бриллиантов.
14 дек 2004 14:01
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