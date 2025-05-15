Намыв станет ближе: новый автобусный маршрут в Петербурге свяжет «Приморскую» и Васильевский остров

В июле 2025 года в Петербурге планируют запустить новый автобусный маршрут №168, который свяжет станцию метро «Приморская» и намыв Васильевского острова. Это важное событие для жителей новых территорий, которые испытывают недостаток в транспортной доступности.

Ответ на обращения: запуск маршрута №168 — результат работы активистов

Комитет по транспорту планирует запустить новый автобусный маршрут №168 между станцией метро «Приморская» и намывом Васильевского острова в июле 2025 года, следует из ответа на обращения активиста Константина Хрщоновича к комитету.

Работа активистов позволила привлечь внимание к проблеме транспортной доступности намыва и добиться решения о запуске нового маршрута.

Маршрут движения: от Наличной улицы до набережной Миклухо-Маклая

Как сообщили в комтрансе в беседе с mr-7.ru, автобусы будут ходить от остановки «Наличная улица» до набережной Миклухо-Маклая. Известен маршрут: обещают проспект Крузенштерна и улицу Чирикова. Новый маршрут обеспечит связь между станцией метро и различными частями намыва.

«Ввод нового автобуса также улучшит транспортную доступность школы №708», — отметили в комтрансе.

Запуск маршрута №168 улучшит транспортную доступность не только жилых комплексов, но и социальных объектов, таких как школы, что важно для улучшения качества жизни на намыве.

Существующие маршруты: №№ 220, 22, 100, 158, 261 и троллейбус № 9 — недостаточно для растущего населения

Сейчас для жителей намывных территорий действуют автобусные маршруты №№ 220, 22, 100, 158 и 261, а также троллейбусный № 9. Но этого оказалось мало.

Несмотря на наличие нескольких маршрутов общественного транспорта, их оказалось недостаточно для обслуживания растущего населения намыва, что приводит к переполненности автобусов и затруднениям в движении.

Маршрут № 220: увеличение автобусов не решило проблему переполненности

В октябре 2024 года на маршрут № 220, как рассказывал глава комтранса Валентин Енокаев, вышли большие автобусы вместо средних. Однако уже по данным на январь 2025-го, максимальная наполняемость салонов автобусов этого маршрута составила 83%.

Увеличение размера автобусов на маршруте №220 не решило проблему переполненности, что подчеркивает необходимость запуска дополнительных маршрутов для обслуживания растущего населения намыва.

Планы на будущее: маршрут №168 — шаг к решению транспортной проблемы

Запуск маршрута №168 — важный шаг на пути решения проблемы транспортной доступности намыва Васильевского острова. Это улучшит качество жизни местных жителей и сделает намыв более привлекательным для новых жильцов. Необходимы дальнейшие шаги для улучшения транспортной инфраструктуры и обеспечения комфортного передвижения по намыву.

Жители намыва с нетерпением ждут запуска маршрута №168. Они надеются, что новый автобус будет ходить регулярно и обеспечит комфортное передвижение между намывом и метро «Приморская».