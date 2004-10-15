Комитет по внешним связям и Комитет по физической культуре администрации Петербурга претендуют на дополнительные бюджетные ассигнования

Как стало известно корреспонденту ЗАКС.Ру, на прошедшем в четверг заседании комиссии по социальным вопросам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга обсуждался проект бюджета города на 2005 год. По мнению выступившего перед членами комиссии председателя городского Комитета по труду и социальной защите населения Владимира Дербина, проект бюджета можно назвать "социально направленным", поскольку расходы на социальную защиту населения в 2005 году планируется увеличить на 12,2% по сравнению с 2004 годом. С одобрением бюджета выступили представители Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Жилищного комитета. В то же время представители Комитета по внешним связям и Комитета по физической культуре и спорту заявили о необходимости дополнительных бюджетных ассигнований. Рассмотрев предложения сотрудников профильных комитетов, члены комиссии приняли решение подготовить соответствующие поправки к проекту бюджета на 2005 год.