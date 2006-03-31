Причины обрушения крыши катка окончательно установлены (Ленобласть)

Причиной обрушения временной крыши катка в горнолыжном комплексе "Охта-парк" (Ленинградской области), по мнению специалистов МЧС, стали снежные завалы на крыше.

Причиной обрушения временной крыши катка в горнолыжном комплексе "Охта-парк" (Ленинградской области), по мнению специалистов МЧС, стали снежные завалы на крыше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 31 марта, в пресс-службе областного правительства.

На месте происшествия в настоящее время находятся сотрудники областной прокуратуры. До настоящего времени еще не принято решения о том, будет ли заведено уголовное дело по факту обрушения крыши катка.

Напомним, 31 марта, во Всеволожском районе Ленинградской области в горнолыжном центре "Охта-парк" в результате обрушения временной крыши над открытым катком пострадали четыре человека, они находятся в больнице.