Власти Ленобласти: В обрушении крыши виноваты хозяева катка

Виновными в обрушении временной крыши над открытым катком горнолыжного центра "Охта-парк" (Всеволожский район Ленинградской области) являются хозяева катка, считают в районной администрации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации сегодня, 31 марта. По мнению чиновников, владельцы частного катка обязаны были обеспечить безопасность, и теперь должны будут нести ответственность за происшедшее. При этом разрешение на строительство выдавалось при участии чиновников областного правительства, отметили в администрации.

Напомним, сегодня, 31 марта, во Всеволожском районе Ленинградской области в горнолыжном центре "Охта-парк" в результате обрушения временной крыши над открытым катком пострадали четыре человека, они находятся в больнице.