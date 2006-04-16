В метро Санкт-Петербурга избиты студенты из Монголии

15 апреля около 22.00 на станции метро "Московские ворота" в Санкт-Петербурге произошло нападение на граждан Монголии. Как выяснилось.

15 апреля около 22.00 на станции метро "Московские ворота" в Санкт-Петербурге произошло нападение на граждан Монголии. Как выяснилось, иностранцев избили в вагоне метро. Пострадавшими оказались студент Государственного университета технологии и дизайна и студент Государственного университета низкотемпературных пищевых технологий. Среди нападавших замечены молодые люди с шарфами с символикой "Зенита".

Отметим, по сообщению ИТАР-ТАСС, монгольские студенты обратились в травмпункт, госпитализации не потребовалось. По сообщению радио "Маяк", избитые студенты с серьезными травмами доставлены в одну из городских больниц. По факту нападения проводится расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.