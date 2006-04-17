При взрыве торгового павильона в Санкт-Петербурге погибли продавцы

При взрыве в павильоне "Шаверма" в Санкт-Петербурге погибли два сотрудника торгового предприятия. По уточненным данным, взрыв одного газового баллона из четырех находившихся в павильоне размерами 5 на 8 метров, произошел в 20:48 мск.

При взрыве в павильоне "Шаверма" в Санкт-Петербурге погибли два сотрудника торгового предприятия. По уточненным данным, взрыв одного газового баллона из четырех находившихся в павильоне размерами 5 на 8 метров, произошел в 20:48 мск. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, семеро пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, один человек - в тяжелом состоянии. Четверо пострадавших при взрыве были отправлены в Военно-медицинскую академию, один - в ожоговый центр Александровской больницы, а в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе были госпитализированы трое. На месте происшествия работает следственная бригада, там же находится начальник ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и представители администрации Невского района города.

Напомним, взрыв газового баллона в павильоне "Шаверма" на улице Дыбенко произошел сегодня, 16 апреля, около 20:50 мск.