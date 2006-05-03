Ваша карта бита!

Сотрудник смольнинской пресс-службы Борис Островский, может, и собирался на концерт Рикки Мартина в мае этого года. Но то, что он пока не покупал на этот концерт билеты, владелец карты VISA Островский знал абсолютно точно.

Сотрудник смольнинской пресс-службы Борис Островский, может, и собирался на концерт Рикки Мартина в мае этого года. Но то, что он пока не покупал на этот концерт билеты, владелец карты VISA Островский знал абсолютно точно. Равно как не приобретал и билеты сразу на несколько представлений водного цирка на Фонтанке. Между тем в банке, куда Борис Островский обратился с целью выяснить, каким образом с его кредитки вдруг исчезли более 9 тысяч рублей, ему объяснили: на эти деньги на портале bileter.ru от его имени и с указанием всех данных его кредитной карты были сделаны заказы на билеты. Четыре – на Рикки Мартина (общей стоимостью с учетом брони 5 тысяч 300 рублей) и шесть - на водный цирк (3 тысячи 960 рублей). Более того, эти билеты были выкуплены в кассах Дирекции театрально-концертных и зрелищных касс, которой принадлежит сайт bileter.ru!

Горя праведным гневом и, несомненно, имея на это полное право, несколько дней назад Борис Островский обратился с претензией в петербургское государственное учреждение «Дирекция театрально-концертных и зрелищных касс». Так, мол, и так, билеты у вас я не заказывал, карту свою никому в пользование не давал, данных, необходимых для оформления заказа, на сайте не сообщал. В дирекции же выясняют – заказ от имени Островского был сделан, бланки заказа, необходимые для его подтверждения, кассирам при выкупе билетов предъявлялись. Но не верить сотруднику Смольного у дирекции оснований не было. К чести администрации, отмахиваться от заявителя здесь не стали. Была проведена служебная проверка, которая показала следующее. Сотрудниками ГУ ДТЗК при оформлении заказа по кредитной карте Островского были соблюдены все меры безопасности платежей, совершаемых в сети Интернет. Дело в том, что обработка полученных при оформлении заказа конфиденциальных данных клиента (реквизиты карты, регистрационные данные и прочее) производится уже не на портале bileter.ru, а в прессинговом центре компании ASSIS. Поэтому никто, даже продавец-кассир ДТЗК, не может получить персональные и банковские данные клиента, включая информацию о его покупках, сделанных в других магазинах. Оставалось предположить самое худшее – что и Борис Островский, и сама дирекция пострадали от мошенников, оперирующих данными чужих кредиток.

Для сотрудников дирекции защитить репутацию своего учреждения стало делом чести – ведь сегодня услугами портала bileter.ru пользуются сотни людей, интересы которых ДТЗК готова была блюсти до конца. 21 апреля в Центральное РУВД и в ОАО «ПСБ», картой которого пользуется Островский, были сделаны соответствующие заявления – с просьбой провести необходимые проверочные мероприятия. Мероприятия, начатые сотрудниками милиции, подключившейся УФСБ и работниками самой дирекции, уже в ближайшие дни позволили выявить схему хищения денег с чужих кредиток. Был установлен IP-адрес, с которого проходил «заказ Островского». Через некоторое время с этого же адреса, но уже под другим именем прошли еще несколько заказов. Возможно, владелец кредитки Сергей Конопелик только сегодня узнает, что с его карты могли быть похищены почти 13 тысяч рублей – на эти деньги был сделан заказ на популярный нынче Comedy Club! Нужно отметить, что мошенники приобретали билеты на действительно ходовые мероприятия, стоимость билетов на которые доходила до 600 и более рублей.

Однако к этому времени самой дирекцией были приняты превентивные меры. В случае, если за заказанными по чужим кредиткам билетами придет покупатель, кассир должен был срочно сообщить о данном факте в call-центр. И тогда к делу могли подключаться правоохранительные органы.

Уже 24 апреля такой звонок поступил – от сотрудницы театральной кассы на станции метро «Гостиный двор». Пока женщина виртуозно пудрила мозги ничего не подозревающим «покупателям», подоспели сотрудники милиции, которые и задержали их. Выяснилось, что один из задержанных подпадает под приметы человека, выкупавшего билеты от имени Бориса Островского.

Задержанными оказались 28-летний сотрудник охранного предприятия «Охрана СВ» и его 27-летний неработающий и ранее судимый приятель. Уже в ходе беседы с ними в стенах отдела милиции на мобильные телефоны фигурантов стали поступать весьма интересные эсэмэски. Вроде таких: «Банк «Авангард». Иванов Иван Иванович». Далее – 16 цифр и дата выдачи карты. Стало ясно, что неизвестный доброжелатель, каким-то образом получивший доступ к данным чужих кредиток, сообщает эти сведения «любителям» театрально-спортивных зрелищ. Впрочем, кто был этим доброжелателем, правоохранительные органы вскоре выяснили. Супруга одного из задержанных работает кассиром в одном из магазинов «Альтернатива Синицы», где оплата за товар, в том числе, осуществляется и по кредитным картам. Удивительное совпадение – за несколько дней до исчезновения денег с кредитки Островского сотрудник смольнинской пресс-службы делал в этом магазине покупки по своей карте!

А бизнес задержанных оказался простым. За данные по каждой карте им платили по 1000 рублей. За 2 месяца лицам, которые сейчас устанавливаются, ими были таким образом проданы не менее 18 сообщений о картах. Еще одной статьей дохода была продажа уже выкупленных по чужим кредиткам билетов.

В правоохранительных органах признают, что задержанные – возможно, лишь низшее звено структуры, мошенничающей с кредитками. Но надеются, что в рамках уже возбужденного уголовного дела смогут выйти и на организаторов всей этой аферы.

Елена Гусаренко

Полный вариант статьи читайте в будущем номере газеты «Ваш Тайный Советник» за 8 мая.