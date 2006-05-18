В Ингушетии погиб замминистра МВД Джабраил Костоев

В столице Ингушетии - Назрани убит второй человек в структуре МВД республики - заместитель министра Джабраил Костоев. Только за последний год на него было совершено пять покушений.

В столице Ингушетии - Назрани убит второй человек в структуре МВД республики - заместитель министра Джабраил Костоев. Только за последний год на него было совершено пять покушений. Про Костоева говорят, что он был человек бескомпромиссный и весьма жёсткий по отношению к ваххабитам. Взрыв на трассе Ростов-Баку, в результате которого погиб не только Джабраил Костоев, но еще 6 человек, был такой силы, что "Джип" зам-министра отбросило на 25 метров и машина полностью сгорела. Уже определён круг подозреваемых, причастных к теракту в Назрани. Заказчиком преступления силовики называют Шамиля Басаева, а основной версией остается профессиональная деятельность Костоева.



