Задержана банда автоугонщиков

Банду автоугонщиков задержали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями вместе с федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. Работали мошенники по хитрой схеме: сначала они за бесценок скупали разбитые машины, снимали их с учета, а затем брали в прокате марки автомобилей того же цвета и заявляли об их угоне. Ну, а потом оставалось только перебить номера. Пятерых злоумышленников взяли с поличным - они как раз меняли старые машины на новые. В боксе оперативники нашли еще несколько авто с уже разобранными двигателями. А еще фальшивое удостоверение сотрудника милиции, оружие, патроны и деньги. Возбуждено уголовное дело.





