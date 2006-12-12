Сегодня день Конституции, уже два года не выходной

Сегодня в России день Конституции. Как напоминает РИА «Новости», 13 лет назад (1993) принята Конституция Российской Федерации в ходе всенародного голосования (с 1994 по 2004 год этот день являлся государственным праздником).Конституция - политический.

Сегодня в России день Конституции. Как напоминает РИА «Новости», 13 лет назад (1993) принята Конституция Российской Федерации в ходе всенародного голосования (с 1994 по 2004 год этот день являлся государственным праздником).

Конституция - политический, юридический и идеологический документ. Как политический документ она закрепляет определенное соотношение социальных сил, политических партий, групп давления в обществе. Юридическое значение конституции состоит в том, что она является юридической базой развития законодательства существующего правопорядка. Поскольку конституция обладает высшей юридической силой, все остальные акты должны ей соответствовать, что, в частности, обеспечивается системой конституционного (в том числе судебного) контроля.

Первая Конституция была принята в 1918 году в связи с образованием РСФСР. Вторая Конституция принята второй сессией ЦИК СССР первого созыва 6 июля 1923 года и в окончательной редакции II съездом Советов СССР 31 января 1924 года (в связи с образованием СССР). Следующая Конституция СССР – 1936 года («сталинская», утверждена Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР 5 декабря 1936 года). Новая («брежневская») Конституция СССР была принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 года.

В 1993 году Президент РФ созвал Конституционное совещание для разработки новой Конституции. В его работе приняли участие представители политических партий и движений, ученые, представители субъектов РФ, народные депутаты России и др. Референдум по принятию новой Конституции был проведен 12 декабря 1993 года одновременно с выборами законодательного органа России - Федерального Собрания. В референдуме приняли участие 54,8 процента зарегистрированных избирателей, из них высказались за Конституцию 58,4 процента.

С днем Конституции петербуржцев поздравила губернатор Валентина Матвиенко. «Этот день всегда торжественно отмечается в Санкт-Петербурге – городе, который является символом обновления и укрепления России, родиной многих демократических инициатив. Желаем вам, дорогие петербуржцы, счастья, благополучия и успехов в труде на благо нашего любимого города», - отметила она в поздравлении.