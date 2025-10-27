Городовой / Общество / 69 миллионов на кону: Митрошина подала иск к бывшим юристам, обвиняя их в мошенничестве
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург лишился мастера пера: ушёл из жизни известный журналист Дмитрий Синочкин Общество
700 рублей в год и 140 000 долгов: сколько зарабатывал Пушкин и почему жил в долгах Общество
Наггетсы из кабачков: вкусный секрет для всей семьи Общество
Минус один салон Lada в Петербурге: впервые с 2019-го закрылся дилерский центр Общество
«Это не панацея»: как выбрать хлеб, и полезны ли цельнозерновые продукты Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

69 миллионов на кону: Митрошина подала иск к бывшим юристам, обвиняя их в мошенничестве

Опубликовано: 27 октября 2025 07:28
69 миллионов на кону: Митрошина подала иск к бывшим юристам, обвиняя их в мошенничестве
69 миллионов на кону: Митрошина подала иск к бывшим юристам, обвиняя их в мошенничестве
Городовой ру

Митрошина рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем, возникших у неё из-за длительного давления, оказываемого юристами.

Александра Митрошина, занимающаяся блогерской деятельностью, подала судебный иск на сумму 68,6 миллиона рублей к двум своим бывшим представителям в суде — Алисе Волховой и Ольге Гольцевой.

Как сообщает 78.ru, в материалах дела фигурируют несколько эпизодов: перечисление 41 миллиона рублей за якобы защиту от блокировки счетов, 12,4 миллиона за оформление гражданства Вануату, 10,2 миллиона под неясным предлогом и 5 миллионов рублей за исключение из неофициального списка подозреваемых в неуплате налогов.

Митрошина дополнительно настаивает на возмещении морального вреда в объёме 1 миллиона рублей. Также она потребовала компенсацию возможных будущих убытков и неустоек.

Блогер утверждает, что всё произошедшее сказалось и на её здоровье и репутации в медиапространстве.

По данным расследования, Волхова и Гольцева с весны 2023 по лето 2024 года утверждали, будто Митрошиной угрожают контрольные органы, и предлагали решить эти вопросы за деньги.

Средства переводились на разные счета и, как считает Митрошина, причиняли ей не только финансовый, но и моральный вред.

Ранее стало известно, что Александра Митрошина подала заявление о банкротстве.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью