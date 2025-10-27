69 миллионов на кону: Митрошина подала иск к бывшим юристам, обвиняя их в мошенничестве

Александра Митрошина, занимающаяся блогерской деятельностью, подала судебный иск на сумму 68,6 миллиона рублей к двум своим бывшим представителям в суде — Алисе Волховой и Ольге Гольцевой.
Как сообщает 78.ru, в материалах дела фигурируют несколько эпизодов: перечисление 41 миллиона рублей за якобы защиту от блокировки счетов, 12,4 миллиона за оформление гражданства Вануату, 10,2 миллиона под неясным предлогом и 5 миллионов рублей за исключение из неофициального списка подозреваемых в неуплате налогов.
Митрошина дополнительно настаивает на возмещении морального вреда в объёме 1 миллиона рублей. Также она потребовала компенсацию возможных будущих убытков и неустоек.
Блогер утверждает, что всё произошедшее сказалось и на её здоровье и репутации в медиапространстве.
По данным расследования, Волхова и Гольцева с весны 2023 по лето 2024 года утверждали, будто Митрошиной угрожают контрольные органы, и предлагали решить эти вопросы за деньги.
Средства переводились на разные счета и, как считает Митрошина, причиняли ей не только финансовый, но и моральный вред.
Ранее стало известно, что Александра Митрошина подала заявление о банкротстве.