7 регионов России, где население убывает быстрее всего: делимся впечатлениями туристов

В 2024-м Росстат назвал регионы с самой высокой убылью населения. Цифры сами по себе сухие, но за ними стоит реальная жизнь городов и сёл.

«Городовой» изучил рейтинг и впечатления путешественника, который побывал во всех этих семи регионах, чтобы понять, что там происходит на самом деле.

Что говорят статистика и очевидцы о жизни в этих регионах

1. Республика Башкортостан (–21 675 чел.) — неожиданный лидер. Путешественники отмечают, что столица, Уфа, выглядит современно и комфортно, но по всей республике люди уезжают, несмотря на растущую экономику.

2. Нижегородская область (–20 815 чел.) — здесь удивляет постоянная убыль, хотя область с виду развивается: Нижний Новгород преображался к ЧМ-2018 и 800-летию. Но, видимо, жизнь простых людей от этого легче не становится.

3. Кемеровская область (–20 228 чел.) — депрессивный шахтёрский регион. Города вроде Кемерово и Новокузнецка выглядят сурово, с советской застройкой и заводами. Сильных духом, готовых там жить, становится меньше.

4. Волгоградская область (–19 605 чел.) — проблемы известны: изношенная инфраструктура, низкие зарплаты. Волгоград пытаются удержать в статусе города-миллионника, но центр, восставший из пепла, контрастирует с общим упадком области.

5. Белгородская область (–18 684 чел.) — убыль здесь связывают в первую очередь с текущей неспокойной обстановкой. Раньше область славилась чистотой и благоустройством, и есть надежда, что с возвращением мира люди вернутся.

6. Алтайский край (–15 987 чел.) — удивительное попадание в список. Барнаул выглядит как миллионник, но, видимо, служит для многих перевалочным пунктом перед отъездом в более крупные города.

7. Саратовская область (–15 496 чел.) — регион, по впечатлениям, «застрял» в 90-х. Сам Саратов почти не развивается, а в области дела обстоят ещё хуже, что и толкает людей на переезд.

Из рассказов очевидцев складывается впечатление, что даже внешне благополучные регионы с красивыми центрами (как Нижний Новгород или Уфа) не удерживают молодёжь и трудоспособное население.

Люди уезжают из-за низких зарплат, недостатка перспектив и в поисках лучшего качества жизни. В промышленных и депрессивных областях ситуация усугубляется экономическими проблемами и устаревшей инфраструктурой.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.