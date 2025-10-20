70 тысяч за спектакль: как Хабенский превратили МХТ в клуб для богатых (еще и Цискаридзе привлек)

Московский Художественный театр имени Чехова — тот самый, где когда-то звучало «Не верю», — теперь говорит другое: «Не входи без премиальной карты».

На «Кабалу святош» с Хабенским и Цискаридзе билеты стоят до 70 тысяч рублей. Семьдесят. За одно место. Минимум — почти четыре тысячи, где-то под потолком. Театр, который создавали как храм искусства для всех, стал площадкой для избранных.

Ирония в том, что Цискаридзе ещё недавно осуждал «охамевшие цены» и говорил, что билет должен быть доступен каждому. Теперь он лицо этого спектакля, невольный участник.

Схема знакомая: берём два громких имени, лепим афишу, объявляем «событие сезона» — и пошло поехало, отмечает автор Дзен-канала «Записки актера». «Кабала святош» теперь не спектакль, а светская вечеринка с декорациями. Кто ищет катарсис, остаётся за дверью. Те, кто может заплатить, — получают и хлеб и зрелища.

МХТ, задумывавшийся как место, где зритель важнее прейскуранта, превратился в бизнес-организацию, пишет недовольный автор. Справедливости ради отметим, что во все времена в театре первые ряды были для избранных.