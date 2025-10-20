Музей, который перевесил Александровскую колонну: его начал создавать еще Петр I

Новости по теме

От турецких пушек до «Петра Великого»: что произошло 1 июня в истории Петербурга

Экспонат из сердца Алтая в Петербурге: как бесформенный камень превратился в самый узнаваемый экспонат Эрмитажа

Пётр I и его Марли: зачем императору понадобился дворец без парада и блеска

Как Пётр I сам придумал дворец, который не похож ни на один другой

Каменный указ Петра I и его последствия: чем запомнилось 20 октября в истории Петербурга

