Музей, который перевесил Александровскую колонну: его начал создавать еще Петр I
Музей, который перевесил Александровскую колонну: его начал создавать еще Петр I

Опубликовано: 20 октября 2025 16:45
Петропавловская крепость
globallookpress/ Serguei Fomine

Здесь можно увидеть мортиру, сохранённую по указу Петра I, и автомат, ставший символом XX века.

За стенами кронверка Петропавловской крепости скрывается один из самых впечатляющих музеев Петербурга — Военно-исторический музей артиллерии.

Его двор больше похож на гигантскую выставку под открытым небом: вдоль кирпичных стен стоят десятки пушек, танков, самоходных установок и ракетных комплексов.

Если «взвесить» всю экспозицию под открытым небом, она перевесит Александровскую колонну — таков масштаб Артиллерийского музея.

Как всё началось

История собрания выросла из распоряжения Петра I «сохранять для памяти» редкие образцы вооружения. Так появился цейхгауз — оружейный дом, где начали собирать всё, что связано с военной историей.

Со временем коллекция разрасталась: сначала она размещалась в арсенале на Литейном, потом — в "Новом Арсенале" на Выборгской стороне. А в 1868 году музей получил свой нынешний дом — в крепостных казармах Кронверка, построенных по плану Николая I.

Что стоит увидеть

Сегодня музей хранит более 850 тысяч экспонатов, охватывающих период с XIV века до наших дней. Среди них — старинные бронзовые орудия работы мастера Андрея Чохова, знаменитого автора Царь-пушки; редкие пушки времён Смуты и Северной войны; доспехи и сабли, украшенные резьбой и золотом.

В "рыцарском зале" можно рассмотреть трофеи шведских и французских войн XVIII века, а рядом — пушку, отлитую в 1605 году, которую сам Пётр велел сохранить для потомков.

Особое внимание — залу, посвящённому Великой Отечественной: там стоят гаубицы, трофейные миномёты и оружие героев фронта. Отдельная экспозиция рассказывает о Михаиле Калашникове — здесь можно увидеть прототипы легендарного автомата, ставшего символом XX века.

Музей, который воевал

В блокаду часть коллекции вывезли, но многие экспонаты остались в осаждённом Кронверке. Сотрудники спасали их от пожаров и сами тушили бомбы, а в эвакуации собирали трофеи для будущих выставок. Музей стал частью войны, о которой рассказывает.

После войны экспозицию восстановили и дополнили новыми разделами — об инженерных войсках и войсках связи.

Сегодня музей занимает 13 залов, а во дворе представлено более 250 образцов техники. Здесь можно увидеть, как развивалось оружие — от пушек на деревянных лафетах до современных ракетных установок.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
