500 000 рублей за саркофаг: можно ли снять «фараоновские» хоромы в Петербурге

В Санкт-Петербурге на рынке аренды появилось предложение, которое не могло не вызвать резонанс: двухуровневая квартира площадью 250 м² в «египетском стиле» предлагается за 500 тысяч рублей в месяц.

Владельцы обещают «роскошную» жизнь с тремя комнатами, кабинетом и полностью оборудованной кухней, но с одним строгим условием — «запретом на проживание с животными».

«Мумия прошлого жильца в подарок?»: Квартира в стиле Древнего Египта — успех или провал?

Интерьеры, стилизованные под Древний Египет, выглядят эффектно, но вызывают неоднозначную реакцию.

«Одни пользователи шутят, что цена соответствует статусу „фараона“, но вряд ли оправдана даже для исторического антуража», — отмечают комментаторы.

Другие задаются вопросом:

«Мумификация и саркофаг в подарок?»

Некоторые предполагают, что объект «рассчитан на краткосрочную аренду для фотосессий или тематических мероприятий».

«Египетская сила» против рынка: Апартаменты за полмиллиона — для кого они?

Рыночные аналитики скептически оценивают перспективы такого предложения.

Они указывают на завышенную стоимость: средний чек за аренду премиальных апартаментов в Петербурге редко превышает 300 тыс. рублей.

Подобные объекты, по их мнению, «обычно находят узкий круг арендаторов — например, иностранные компании, ищущие эксклюзивное жилье для топ-менеджеров».

«Египетская сила», — комментируют петербуржцы, выражая удивление.

Стоит ли квартира с египетским антуражем 500 тысяч рублей?

Сомнения в оправданности цены высказываются многими. Некоторые отмечают, что за аналогичную сумму можно снять целый коттедж с террасой и садом.

«Какое недорого? Кто в здравом уме вообще снимет хату на Беговой», — сетуют петербуржцы.