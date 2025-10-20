Городовой / Город / «Безобразно» богатая история: дом на Фонтанке, где встретились Чайковский и Чехов
«Безобразно» богатая история: дом на Фонтанке, где встретились Чайковский и Чехов

Опубликовано: 20 октября 2025 16:15
дом № 24
«Безобразно» богатая история: дом на Фонтанке, где встретились Чайковский и Чехов
От оленей императорского двора до визитов великих музыкантов.

У набережной Фонтанки, рядом с Пантелеймоновским мостом, стоит дом № 24. С первого взгляда — обычный доходный дом XIX века. Но за его фасадом скрывается история — от зверинца и старообрядцев до сенаторов, меценатов и великих музыкантов.

От зверинца до сенатора

Когда-то здесь находился Малый зверинец императорского двора — держали даже стадо оленей. К XIX веку участок принадлежал старообрядцам: купец Фёдор Долгой устроил в доме молельню и больницу. Но настоящую известность дому принесло имя сенатора Александра Михайловича Безобразова.

Именно при нём, в 1840-х, дом приобрёл респектабельный облик и стал родовым гнездом большого семейства.

Перестройки и новые хозяева

В 1880-е архитектор Людвиг Яфа перестроил фасад в духе эклектики, а вскоре дом купил уральский промышленник и меценат Альфонс Поклевский-Козелл. На фронтоне появились его инициалы "ПК". После его смерти здесь жили жена, дети и зять генерал Ризенкампф.

Чайковский и Чехов на Фонтанке

В конце XIX века дом стал ещё и точкой притяжения культурной жизни. Здесь жил Модест Ильич Чайковский, брат композитора. Пётр Ильич часто останавливался у него — именно в этих стенах произошло его знакомство с Антоном Чеховым.

В те же годы здесь бывали художники, инженеры, генералы, а среди жильцов числилась и вдова князя Лорис-Меликова.

Сегодня дом № 24 на Фонтанке по-прежнему стоит рядом с мостом и спешкой Невского. Но его стены помнят куда больше, чем видно прохожему: от стада оленей до визита Чайковского и Чехова.

Елизавета Астахова
