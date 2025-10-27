700 рублей в год и 140 000 долгов: сколько зарабатывал Пушкин и почему жил в долгах

Жизнь Пушкина показывает, что величие таланта и финансовое благополучие далеко не всегда идут рука об руку.

Александр Сергеевич Пушкин сегодня считается великим гением русской поэзии и неоспоримым символом русской литературы.

Но был ли он всегда обеспечен благодаря своему таланту или, как нередко бывало у творческих людей того времени, ему приходилось экономить и считать каждую копейку?

Где брал деньги Пушкин?

В XIX веке литература редко приносила стабильный и большой доход. Пушкин долгое время жил на жалованье чиновника Коллегии иностранных дел — около 700 рублей в год.

Это была довольно скромная сумма. При этом он имел наследственное имение Михайловское, которое приносило примерно 3000 рублей в год, но формально оно принадлежало его родителям.

Сам Пушкин владел только деревней Кистеневка с крепостными крестьянами, однако перед свадьбой ему пришлось заложить эту собственность, выручив 38 000 рублей.

Эти деньги быстро ушли на покрытие долгов и расходы на новую семью.

Литературные гонорары и служебные доходы

Первый заметный доход от творчества Пушкин получил за поэму «Руслан и Людмила» — 1500 рублей.

С ростом популярности его произведений гонорары значительно выросли: 10 000 рублей — за «Бориса Годунова» и 12 000 за «Евгения Онегина».

В 1831 году император Николай I назначил поэту личное жалованье за заслуги в литературе — 5000 рублей в год.

Однако даже таких доходов Пушкину было недостаточно. Он часто жаловался, что расходы на семью, светскую жизнь, а также азартные игры съедают все заработки.

Особенно расходы на наряды жены, выезды, балы и карточные проигрыши требовали больших денег.

Долги и помощь царя

К 1835 году Пушкин зашёл в большие долги — по разным оценкам, он должен был около 140 000 рублей.

В письме майору Бенкендорфу он признался, что для нормальной жизни и работы ему не хватает 100 000 рублей.

В том же году по указу Николая I поэту была выдана казённая ссуда в размере 30 000 рублей, которую Пушкин так и не вернул.

Перевод в современные деньги

По подсчётам исследователей, за 17 лет своей литературной деятельности Пушкин заработал примерно 255 тысяч рублей ассигнациями того времени.

По современному курсу это около 2,2 миллиона долларов, или около 130 тысяч долларов в год. Тем не менее доходы не покрывали семейных и личных расходов, и Пушкин постоянно жил в долгах.

Жизнь великого поэта была непростой не только творчески, но и финансово. Несмотря на значительные гонорары и императорские выплаты, денег катастрофически не хватало.

Многодетная семья, светская жизнь и азартные игры создавали постоянное финансовое напряжение. Пушкин умер, оставив немалые долги.