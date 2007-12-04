Правительство утвердило Концепцию школьного образования

Все школы в Петербурге уже подключены к «быстрому» интернету на основе локальной сети. Об этом было заявлено на заседании правительства, где утвердили план мероприятий на 2008-ой год по реализации Концепции развития системы образования «Петербургская школа 2005-2010» годы. Как сообщила председатель Комитета по образованию Ольга Иванова, с 2005-го года, когда была утверждена Концепция, началась модернизация экономических отношений в системе образования.



\ С 1 января 2005 образовательные учреждения перешли на самостоятельную экономическую деятельность. С 1 января 2006 года была введена новая система оплаты труда работников. С 1 января 2007 - учреждения перешли на нормативное финансирование. В 2008-ом году планируется перейти к активной модернизации материально- технической базы и к реформированию начального профессионального образования.



\ По последнему вопросу планируется ускорить выпуск специалистов. Уже готовятся предложения по сокращению сроков обучения. Это, в свою очередь, потребует переработки учебных программ. Кроме этого, чиновники намерены расширить эксперимент по внедрению новой формы итоговой аттестации выпускников 9-ых классов и осуществить подготовку к переходу на обязательную форму государственной аттестации выпускников 11-ых классов по материалам и форме ЕГЭ.



\ В Петербурге 85,6 % учителей имеют высшее профессиональное образование, что выше, чем в других регионах России. Об этом говорилось в рамках обсуждения постановления о программе «О региональной системе оценки качества общего и дополнительного образования детей в Петербурге». Проведение оценочных процедур в образовании, мониторинг и образовательная статистика, подготовка измерителей осуществляется Региональным центром оценки качества образования и информационных технологий (РЦОКОиИТ). Система оценки включает 13 пунктов.



\ После пространного доклада Валентина Матвиенко предположила, что систему «утяжелили», и она напоминает научный трактат: «Не приведет ли это к тому, что директора школ будут писать тома отчета, в то время, как мы стараемся освободить их от любой лишней работы? Не будут ли они заниматься ненужной писаниной, которую никто не будет читать?» - спросила губернатор и обратилась с просьбой не формализовать этот процесс, не создавать ветряную мельницу, которая будет работать сама на себя. «Иначе никому система оценки качества не нужна», - отметила губернатор и обратила внимание, что сам документ, представленный на правительстве, даже прочитать сложно.