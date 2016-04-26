Ветераны «отстаивают» в очереди свои бесплатные билеты на самолёт

Два дня подряд у городского офиса российских авиалиний «Аэрофлот» с самого раннего утра ветераны встают в очередь за бесплатными билетами. Главный офис авиакомпании находится на улице Рубинштейна

Два дня подряд у городского офиса российских авиалиний «Аэрофлот» с самого раннего утра ветераны встают в очередь за бесплатными билетами.

Главный офис авиакомпании находится на улице Рубинштейна дом 1/43. Со вчерашнего дня квартиранты близлежащих домов могут наблюдать удивительную картину: на обычно безлюдной по утрам знаменитой улице выстраивается колонна людей. Дело в том, что в преддверии великого отечественного праздника «Аэрофлот» решил подарить участникам ВОВ авиабилеты.

В акции, которая продолжится до 12 мая, могут принять участие герои Советского Союза, которые проживают в Российской Федерации, в странах Прибалтики и СНГ, а также Грузии. Кроме того, участники акции могут взять с собой в бесплатную поездку по одному сопровождающему.

Полный список лиц, кто может получить право на бесплатный перелёт смотрите на официальном сайте авиалиний. Сегодня выдача талонов началась раньше — в 8 часов утра 30 минут, очередь из первых желающих собралась ещё до 6 утра. Как сообщили представители авиакомпании «Аэрофлот», волноваться о том, хватит ли билетов на каждого не стоит — всё рассчитано, и никто не будет обделён.

Источник фото - rusnovosti.ru