Строительство «Зенит-Арены» официально закончат 25 декабря

«Зенит-Арену» пообещали достроить к концу этого года. Над нашумевшим стадионом на Крестовском острове не только закончат строительные работы, но и введут его в эксплуатацию. Об этом

«Зенит-Арену» пообещали достроить к концу этого года. Над нашумевшим стадионом на Крестовском острове не только закончат строительные работы, но и введут его в эксплуатацию.

Об этом рассказал вице-губернатор Игорь Албин на встрече с замминистром спорта Павлом Новиковым. Несмотря на оставшиеся недоработки, арена примет свой окончательный облик 25 декабря.

Игорь Албин отметил, что период отставания от графика наконец пройден, и строительные работы идут полным ходом. К слову сказать, если к концу 2016 года мучение со стадионом закончится, то FIFA может перестать беспокоиться насчёт будущего Чемпионата мира по футболу 2018.

Основные строительные работы уже завершены. Крышу доделали, вокруг стадиона уже бетонируют дороги. Остались небольшие оформления внешнего фасада, дизайн интерьеров и ландшафт. Кроме того, начиная с 20 октября «Зенит-Арена» начнёт обогреваться — внутри масштабной постройки дадут отопление.

Но стадион ещё будут проверять. О степени качества трибун узнают сами горожане, когда придут на Крестовский в марте 2017 года. В это время здесь состоится тестовый матч сборной России. Затем правительство думает о проведении на территории стадиона городского праздника.

Сам Игорь Албин уже перенёс свой личный кабинет в одно из помещений стадиона, объяснив это тем, что работы, связанные с проектом слишком важны. Теперь вице-губернатор покинет свою локацию только после того, как арену достроят. Звучит многообещающе.

Фото - karpovka.com