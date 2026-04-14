Не сетки и не мульча – вот как отпугнуть птиц и защитить ягоды: 3 высокотехнологичных способа – не пропадет ни одна ягодка Полезное
Горячая проверка: Петербург нагреет трубы до 110°C в пяти районах Город
Перед высадкой рассады в теплицу - обязательно: обновляем грунт на раз-два - почва станет плодороднее чернозема Полезное
Яблоки — на шарлотку, кожуру — огурцам: четверть стакана под куст — от зеленцов спасу нет Полезное
Авиакомпания Nordwind урезает ключевой маршрут Москва — Петербург Город
Агроном объяснил, чем лучше обработать сад весной: медным купоросом или бордоской жидкостью

Опубликовано: 14 апреля 2026 17:45
 Проверено редакцией
Подробное объяснение специалиста

Весной каждый дачник задумывается, как защитить деревья и кусты от болезней. Медный купорос и бордоская жидкость являются самыми популярными средствами для обработки сада.

Однако важно понимать, в чем разница между препаратами и когда их лучше применять, чтобы не навредить растениям, рассказал агроном-садовод с 40-летним стажем Иван Бабин.

Различия между препаратами

Медный купорос и бордоская жидкость работают благодаря одному и тому же веществу - меди. Именно она убивает грибки и бактерии. Медный купорос является просто солью серной кислоты (сульфатом меди), а бордоская жидкость получается, если смешать медный купорос с известью. Известь нужна для того, чтобы раствор не обжигал листья.

Ранней весной лучше медный купорос

Пока почки еще не распустились, на деревьях нет зеленых листьев, поэтому обжигать нечего. Поэтому смело можно использовать 3% раствор медного купороса (300 г на 10 л воды).

Он отлично уничтожает грибки и бактерии, которые перезимовали в коре и почках. В это время нет смысла усложнять себе жизнь приготовлением бордоской жидкости и тратить деньги на известь.

Когда без бордоской жидкости не обойтись

Когда на растениях уже появились листья, чистый медный купорос применять нельзя. Даже слабый 1% раствор оставляет на листве ожоги. Для летней обработки деревьев, кустарников, овощей и цветов нужна именно бордоская жидкость.

Ее 1% раствор безопасен для зелени, держится на листьях до 3 недель и надежно защищает от болезней. Сильные дожди могут его смыть, но в остальном это очень надежное средство.

Ранее "Городовой" рассказал, что добавить в лунку перед высадкой рассады томатов.

Автор:
Евгения Сухова
