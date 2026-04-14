Перед высадкой рассады томатов – обязательно: 2 горсти в лунку – и помидоры вымахают с добрый кулак

Опубликовано: 14 апреля 2026 04:10
 Проверено редакцией
Что добавить в лунку перед высадкой рассады томатов

Томаты считаются самым популярным овощем, который растет практически на каждом огороде. Многие дачники подкармливают кусты в течение всего сезона.

Однако если положить необходимые ингредиенты в лунку при высадке рассады, то растения будут обеспечены питанием до самого урожая, сообщает опытная дачница, автор блога "Записки огородницы".

Подготовьте лунку заранее

За неделю до высадки рассады выкопайте ямки и пролейте их раствором фитоспорина (10 г на 20 литров воды). Это простая защита от болезней. После такой подготовки томатам будет легче расти.

Сделайте питательную смесь для каждой лунки

Перед высадкой рассады томатов положите на дно ямки:

  • 1 горсть измельченной крапивы;
  • 1/2 столовой ложки ложки суперфосфата;
  • 1 горсть луковой шелухи;
  • 1 столовую ложку рыбной муки.

Именно рыбная мука увеличивает количество завязей, делает плоды крупными, мясистыми и очень вкусными. Все ингредиенты перемешайте в лунке, сверху насыпьте 3 см чистой земли и высаживайте рассаду.

Так помидоры будут расти на питательной "подушке", которая постепенно отдает полезные элементы кустам. После такой добавки в луку томаты не нужно подкармливать все лето, а урожай будет гораздо лучше.

Ранее "Городовой" рассказал, чем подкормить рассаду в апреле.

Автор:
Евгения Сухова
