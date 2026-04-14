Перед высадкой рассады томатов – обязательно: 2 горсти в лунку – и помидоры вымахают с добрый кулак

Томаты считаются самым популярным овощем, который растет практически на каждом огороде. Многие дачники подкармливают кусты в течение всего сезона.
Однако если положить необходимые ингредиенты в лунку при высадке рассады, то растения будут обеспечены питанием до самого урожая, сообщает опытная дачница, автор блога "Записки огородницы".
Подготовьте лунку заранее
За неделю до высадки рассады выкопайте ямки и пролейте их раствором фитоспорина (10 г на 20 литров воды). Это простая защита от болезней. После такой подготовки томатам будет легче расти.
Сделайте питательную смесь для каждой лунки
Перед высадкой рассады томатов положите на дно ямки:
- 1 горсть измельченной крапивы;
- 1/2 столовой ложки ложки суперфосфата;
- 1 горсть луковой шелухи;
- 1 столовую ложку рыбной муки.
Именно рыбная мука увеличивает количество завязей, делает плоды крупными, мясистыми и очень вкусными. Все ингредиенты перемешайте в лунке, сверху насыпьте 3 см чистой земли и высаживайте рассаду.
Так помидоры будут расти на питательной "подушке", которая постепенно отдает полезные элементы кустам. После такой добавки в луку томаты не нужно подкармливать все лето, а урожай будет гораздо лучше.
