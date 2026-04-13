До 20 апреля рассаде — жизненно необходимо: 3 капли в воду — и стебель не сломается при пикировке

Чем подкормить рассаду в апреле

Многие дачники сталкиваются с тем, что рассада внезапно становится тонкой, как нитка. Растения выглядят слабыми, тянутся вверх и падают от любого дуновения. До 20 апреля - последний срок, чтобы успеть укрепить сеянцы перед активной фазой роста и предстоящей пересадкой.

Обычные методы вроде досветки или сокращения полива помогают не всегда. Однако есть простой способ, который за несколько дней делает стебли крепкими, а листья - насыщенно-зелеными.

Что понадобится для приготовления подкормки

Обычно эти препараты есть в любой домашней аптечке. По отдельности они работают неплохо, но вместе дают невероятный эффект. Речь идет про салициловую кислоту и нашатырный спирт.

Подкормка на основе этих компонентов снимает стресс, укрепляет иммунитет молодых растений, формирует мощную корневую систему и утолщает стебель. В итоге рассада становится коренастой, сильной и готовой к любым условиям.

Как приготовить раствор

В 500 мл теплой воды добавьте 1 чайную ложку салициловой кислоты (5 мл) и размешайте до растворения. Затем влейте 1/2 чайной ложки нашатырного спирта и перемешайте. Использовать смесь нужно сразу, пока не выветрился нашатырь.

Как правильно обрабатывать рассаду

Молодые растения лучше опрыскивать из пульверизатора по листьям утром или вечером, когда нет активного солнца. Процедуру рекомендуется проводить после появления 3 настоящих листьев. Вторую подкормку внесите через 2 недели.

Какой результат ожидать

Изменения будут заметны уже на следующий день. Через сутки листья станут темно-зелеными и живыми, а еще через 3 дня стебель у основания начинает толстеть.

После такой подкормка рассада легко переносит пикировку и пересадку. Корни хорошо держат земляной ком, а приживаемость на новом месте проходит быстро и безболезненно, сообщает "На даче у деда Егора".

