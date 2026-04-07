Выносим рассаду в теплицу в апреле – через 2 месяца собираем первый урожай: как спасти растения от возвратных заморозков

Многие садоводы опасаются выносить рассаду томатов в теплицу, поскольку считают, что заморозки уничтожат молодые растения. Однако есть надежный способ защитить кусты даже при температуре до −5 градусов и получить урожай раньше соседей.
Дело в том, что днем поликарбонатная теплица отлично прогревается от солнечных лучей. Даже если на улице всего +3 градуса, внутри теплицы температура может достигать около 20 градусов.
Таким образом, можно высаживать рассаду, если выполняются два ключевых условия:
- дневная температура держится стабильно выше +5 градусов в течение трех дней подряд;
- ночная температура не опускается ниже −7 градусов.
Кроме того, перед тем, как выносить рассаду, обязательно проверьте температуру почвы в теплице с помощью обычного термометра. Оптимальный момент для размещения рассады наступает, когда грунт прогрелся до +5 градусов на глубине 10 см.
Как защитить растения от мороза
Возвратные заморозки могут нагрянуть неожиданно, поэтому следует позаботиться об укрытии рассады. Установите в теплице дуги высотой 50 см и сделайте на них три слоя:
- снизу - плотный спанбонд (60 единиц);
- сверху - пленка 150 микрон;
- затем легкий спанбонд (42 единицы).
Внутри такого кокона теплее на 8–10 градусов, чем в теплице. Также поставьте между кустами пластиковые бутылки по 5 литров с водой. Днем они нагреваются, а ночью отдают тепло. Если добавить в воду черную краску, бутылки будут греться еще быстрее.
Так вы уже в начале июня сможете собрать ведро своих томатов, когда другие только начнут высаживать рассаду, сообщает "Идеальный огород".
