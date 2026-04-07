Выносим рассаду в теплицу в апреле – через 2 месяца собираем первый урожай: как спасти растения от возвратных заморозков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Цепные мосты, построенные в 1853 году: уникальное сооружение в российской провинции — где находится переправа Полезное
В апреле обрежьте вишню так – и грибок ринется прочь: как спасти дерево от монилиоза Полезное
Санкт-Петербург чистит улицы от машин: как город борется с заброшенным автопарком Город
Не клумба, а рубиновый ковер: какие красные однолетники должны быть на каждом участке - краше роз и пионов Полезное
Почему Невский район получил такое название? Вопросы о Петербурге
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Выносим рассаду в теплицу в апреле – через 2 месяца собираем первый урожай: как спасти растения от возвратных заморозков

Опубликовано: 7 апреля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Городовой ру
Защита рассады томатов в теплице от заморозков

Многие садоводы опасаются выносить рассаду томатов в теплицу, поскольку считают, что заморозки уничтожат молодые растения. Однако есть надежный способ защитить кусты даже при температуре до −5 градусов и получить урожай раньше соседей.

Дело в том, что днем поликарбонатная теплица отлично прогревается от солнечных лучей. Даже если на улице всего +3 градуса, внутри теплицы температура может достигать около 20 градусов.

Таким образом, можно высаживать рассаду, если выполняются два ключевых условия:

  • дневная температура держится стабильно выше +5 градусов в течение трех дней подряд;
  • ночная температура не опускается ниже −7 градусов.

Кроме того, перед тем, как выносить рассаду, обязательно проверьте температуру почвы в теплице с помощью обычного термометра. Оптимальный момент для размещения рассады наступает, когда грунт прогрелся до +5 градусов на глубине 10 см.

Как защитить растения от мороза

Возвратные заморозки могут нагрянуть неожиданно, поэтому следует позаботиться об укрытии рассады. Установите в теплице дуги высотой 50 см и сделайте на них три слоя:

  • снизу - плотный спанбонд (60 единиц);
  • сверху - пленка 150 микрон;
  • затем легкий спанбонд (42 единицы).

Внутри такого кокона теплее на 8–10 градусов, чем в теплице. Также поставьте между кустами пластиковые бутылки по 5 литров с водой. Днем они нагреваются, а ночью отдают тепло. Если добавить в воду черную краску, бутылки будут греться еще быстрее.

Так вы уже в начале июня сможете собрать ведро своих томатов, когда другие только начнут высаживать рассаду, сообщает "Идеальный огород".

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью