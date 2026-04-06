Городовой / Полезное / Крыжовник ломится от ягод: 3 ложки под куст – и урожая больше в 3 раза, плоды слаще меда
Крыжовник ломится от ягод: 3 ложки под куст – и урожая больше в 3 раза, плоды слаще меда

Опубликовано: 6 апреля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Весенняя подкормка крыжовника 

Крыжовник - один из самых популярных кустарников на дачных участках. Его ягоды отлично подходят для компотов и варенья, а еще их можно есть прямо с куста. Однако иногда урожай разочаровывает: вместо крупных и сладких ягод получаются мелкие и кислые.

Опытный садовод, автор канала "Твоя дача" утверждает, что "разбудить" крыжовник после зимы поможет уникальная подкормка - мука из ламинарии. Эта морская водоросль содержит йод, калий и другие ценные микроэлементы.

Они питают корневую систему, помогают растению быстрее тронуться в рост и делают ягоды сладкими, крупными и ароматными. Ламинарию можно использовать как в сухом виде, так и в виде жидкого экстракта.

Сухой способ

Возьмите 3 столовые ложки сухой муки и равномерно рассыпьте под каждым кустом. Сверху закройте подкормку слоем перегноя или компоста. После этого обильно пролейте землю чистой водой, чтобы полезные вещества начали работать.

Жидкий способ

Разведите 2 столовые ложки муки в 10-литровом ведре воды. Тщательно перемешайте и поливайте полученным раствором кусты один раз в месяц. Начинайте с ранней весны и продолжайте до того момента, как крыжовник начнет цвести.

Попробуйте эту простую подкормку, и уже летом вы заметите разницу. Куст окрепнет, а ягоды порадуют сладостью и крупным размером.

Ранее "Городовой" рассказал, чем подкормить яблони в апреле.

Евгения Сухова
