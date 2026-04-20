Акклиматизация в отпуске: что делать, чтобы не заболеть на отдыхе – 3 совета

Ликбез по правильному погружению в отпуск на море

Многие из нас допускают ошибку, воспринимая первый день отпуска как точку начала отрыва. Мы стремимся максимально использовать это время, пытаясь успеть все: вдоволь накупаться, попробовать все меню в баре и опубликовать множество фото.

Закономерным результатом такого подхода является то, что уже на утро второго дня организм сигнализирует о перегрузке в виде озноба, головной боли или проблем с пищеварением.

Это не вирусное заболевание и не стечение обстоятельств, а проявление жесткой адаптации. Представляем 3 правила, которые помогут вашему организму адаптироваться к новому климату без негативных последствий.

1. Избегайте чрезмерных экспериментов в еде в первый же день

Ваша пищеварительная система консервативна. Резкая смена привычного рациона на экзотические блюда, такие как острый том-ям или жирный люля-кебаб, может вызвать дисбаланс микрофлоры.

Для успешной адаптации рекомендуется придерживаться диетического питания в течение первых 24 часов. Отдавайте предпочтение максимально простым блюдам: рису, запеченному мясу, привычным овощам. Экзотические блюда лучше отложить на следующий день, когда метаболизм адаптируется к новым условиям.

2. Поддержание водного баланса

Авиаперелеты способствуют обезвоживанию слизистых оболочек и сгущению крови. В условиях повышенной температуры окружающей среды происходит внутренний перегрев организма, что может привести к так называемой "курортной лихорадке".

Рекомендация : Регулярное употребление воды малыми порциями. В первые сутки пребывания рекомендуется избегать напитков со льдом, так как лед может быть изготовлен из водопроводной воды, к которой организм еще не адаптировался.

3. Использование кондиционера

Резкий перепад температур при входе в охлажденное помещение после пребывания на жаре (например, при температуре воздуха 35°C) может спровоцировать сужение сосудов и снижение местного иммунитета, что создает благоприятные условия для размножения бактерий. Рекомендуется устанавливать температуру кондиционера в диапазоне 23-25°C для поддержания комфортного микроклимата, избегая чрезмерного охлаждения. Лучше охлаждать помещение в ваше отсутствие, а на ночь отключать кондиционер или направлять поток воздуха в сторону.

Акклиматизация – это вполне естественный процесс адаптации организма. Дайте своему телу сутки, избегая чрезмерных нагрузок, и это обеспечит вам полноценный и энергичный отдых, пишет автор блога " Драйв по миру".

