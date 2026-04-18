Городовой / Полезное / ТОП-5 направлений для туристов-одиночек: в этих городах интересно, безопасно и недорого – рейтинг
Редиска взошла – пора: 3 шага для ядреных сочных корнеплодов, иначе – горох под роскошной ботвой Полезное
Мариную лук для шашлыка только в пряном рассоле – улетает со стола быстрее мяса Полезное
Даже самая холимая герань может этим заболеть: вот 7 распространенных болезней комнатного цветка – причины и лечение Полезное
Захочется есть тазиками: рецепт капустного салата "Кристина" - настолько вкусно, что язык проглотить можно Полезное
На 1 мая жарю шашлык только так – мясо получается сочнее, чем на мангале: без возни с углями и розжигом Полезное
ТОП-5 направлений для туристов-одиночек: в этих городах интересно, безопасно и недорого – рейтинг

Опубликовано: 18 апреля 2026 19:16
 Проверено редакцией
Куда отправиться одинокому туристу

Некоторые люди по различным причинам предпочитают индивидуальные путешествия. В таких случаях им крайне важно тщательно подходить к выбору маршрута, чтобы отдых был комфортным и беспроблемным.

При формировании перечня направлений эксперты портала TravelBag учитывали ряд критериев, имеющих особое значение для путешественников, отправляющихся в путь в одиночку. Приоритетным являлся уровень безопасности.

Также были приняты во внимание такие факторы, как стоимость питания и транспортных услуг, а также среднегодовая температура воздуха. Помимо этого, проводилась оценка уровня владения английским языком среди местного населения.

В итоге был сформирован рейтинг. Лидирующую позицию в нем заняла столица Вьетнама, Ханой. Ключевыми преимуществами города являются низкая стоимость проживания и высокий уровень безопасности.

Второе и третье места в рейтинге заняли города Шри-Ланки. Коломбо удостоился серебряной медали благодаря своей безопасности и привлекательной ценовой политике, а Канди замыкает тройку лидеров, предлагая умиротворенную атмосферу и доступный общественный транспорт.

В число пяти лучших направлений также вошли города из двух других стран. Камбоджийский Сиемреап занял четвертое место, предлагая туристам уникальное сочетание древней красоты и современного комфорта. Благодаря своей гостеприимной атмосфере и широким возможностям для досуга, небольшой город Гран-Бэ (Маврикий) расположился на пятой строчке рейтинга.

Ранее мы рассказали, какой советский город был построен посреди моря задолго до Дубая.

Автор:
Ксения Сафрыгина
