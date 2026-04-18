ТОП-5 направлений для туристов-одиночек: в этих городах интересно, безопасно и недорого – рейтинг

Некоторые люди по различным причинам предпочитают индивидуальные путешествия. В таких случаях им крайне важно тщательно подходить к выбору маршрута, чтобы отдых был комфортным и беспроблемным.
При формировании перечня направлений эксперты портала TravelBag учитывали ряд критериев, имеющих особое значение для путешественников, отправляющихся в путь в одиночку. Приоритетным являлся уровень безопасности.
Также были приняты во внимание такие факторы, как стоимость питания и транспортных услуг, а также среднегодовая температура воздуха. Помимо этого, проводилась оценка уровня владения английским языком среди местного населения.
В итоге был сформирован рейтинг. Лидирующую позицию в нем заняла столица Вьетнама, Ханой. Ключевыми преимуществами города являются низкая стоимость проживания и высокий уровень безопасности.
Второе и третье места в рейтинге заняли города Шри-Ланки. Коломбо удостоился серебряной медали благодаря своей безопасности и привлекательной ценовой политике, а Канди замыкает тройку лидеров, предлагая умиротворенную атмосферу и доступный общественный транспорт.
В число пяти лучших направлений также вошли города из двух других стран. Камбоджийский Сиемреап занял четвертое место, предлагая туристам уникальное сочетание древней красоты и современного комфорта. Благодаря своей гостеприимной атмосфере и широким возможностям для досуга, небольшой город Гран-Бэ (Маврикий) расположился на пятой строчке рейтинга.
