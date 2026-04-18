Шоколадные кексы за 7 минут в микроволновке — без духовки и возни: полезная вкусняшка
Шоколадные кексы за 7 минут в микроволновке — без духовки и возни: полезная вкусняшка

Опубликовано: 18 апреля 2026 17:21
 Проверено редакцией
Шоколадные кексы за 7 минут в микроволновке — без духовки и возни: полезная вкусняшка
Шоколадные кексы за 7 минут в микроволновке — без духовки и возни: полезная вкусняшка
Вкусные шоколадные кексы без добавления сахара.

Идеальный вариант, когда хочется сладкого, но нет времени возиться с духовкой. Рецептом поделился автор Дзен-канала "ПП-рецепты без сахара".

Ингредиенты:

ржаная мука — 120 г, какао-порошок — 10 г, яблочное пюре без сахара — 200 г, растительное масло — 4 ст. л., вода — 5 ст. л., сода — 0,5 ч. л., уксус или лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление

Сначала я смешиваю сухие ингредиенты: ржаную муку, какао-порошок и соду. В отдельной миске соединяю жидкие компоненты — яблочное пюре без сахара, растительное масло, воду и немного уксуса или лимонного сока.

Затем постепенно ввожу сухую смесь в жидкую, тщательно перемешивая до однородного теста.

Оставляю массу настояться примерно на 1 час, чтобы текстура стала более стабильной.

После этого разливаю тесто по формочкам и отправляю в микроволновку на максимальную мощность примерно на 7 минут. Если кексы не полностью пропеклись, уменьшаю мощность и допекаю ещё 2-3 минуты.

Примерное время приготовления: 17 минут + 1 час на настаивание

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
