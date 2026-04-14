Пышные оладьи на молоке: классная выпечка за 15 минут - домочадцы сметают за секунды

Пышные снаружи, с легкой хрустящей корочкой, и нежные внутри. Такие оладьи точно не оставят никого равнодушными. Если в холодильнике нет кефира, то ситуацию спасет молоко. Ведь главный нюанс этого рецепта – активация соды в молочной среде. Чтобы она "сработала" как надо, ее нужно погасить уксусом или лимонным соком непосредственно перед добавлением в тесто, пишет портал "Леди".
Ингредиенты:
- молоко – 1 стакан;
- мука – 1,5 стакана;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 2 ст. ложки;
- сода – ½ ч. ложки;
- уксус 9% – 1 ч. ложка (можно заменить щепоткой лимонной кислоты);
- соль – 1 щепотка.
Приготовление:
1. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и солью до образования пышной пены. Влейте молоко и тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая венчиком, чтобы избежать комочков.
2. В столовую ложку насыпьте соду, добавьте уксус (вы увидите бурную реакцию). Немедленно введите эту смесь в тесто. Быстро перемешайте его до однородности и сразу же приступайте к жарке.
3. Разогрейте сковороду на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Жарьте до появления пузырьков на поверхности, затем аккуратно переверните и доведите до готовности с другой стороны.
Тесто на молоке получается более жидким, чем на кефире, поэтому оладьи будут немного более плоскими, но от этого не менее вкусными. Приятного аппетита!
