Пышные оладьи на молоке: классная выпечка за 15 минут - домочадцы сметают за секунды
Пышные оладьи на молоке: классная выпечка за 15 минут - домочадцы сметают за секунды

Опубликовано: 14 апреля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Рецепт пышных и хрустящих оладушек

Пышные снаружи, с легкой хрустящей корочкой, и нежные внутри. Такие оладьи точно не оставят никого равнодушными. Если в холодильнике нет кефира, то ситуацию спасет молоко. Ведь главный нюанс этого рецепта – активация соды в молочной среде. Чтобы она "сработала" как надо, ее нужно погасить уксусом или лимонным соком непосредственно перед добавлением в тесто, пишет портал "Леди".

Ингредиенты:

  • молоко – 1 стакан;
  • мука – 1,5 стакана;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 2 ст. ложки;
  • сода – ½ ч. ложки;
  • уксус 9% – 1 ч. ложка (можно заменить щепоткой лимонной кислоты);
  • соль – 1 щепотка.

Приготовление:

1. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и солью до образования пышной пены. Влейте молоко и тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая венчиком, чтобы избежать комочков.

2. В столовую ложку насыпьте соду, добавьте уксус (вы увидите бурную реакцию). Немедленно введите эту смесь в тесто. Быстро перемешайте его до однородности и сразу же приступайте к жарке.

3. Разогрейте сковороду на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Жарьте до появления пузырьков на поверхности, затем аккуратно переверните и доведите до готовности с другой стороны.

Тесто на молоке получается более жидким, чем на кефире, поэтому оладьи будут немного более плоскими, но от этого не менее вкусными. Приятного аппетита!

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить нежную намазку на хлеб из консервированной рыбы.

