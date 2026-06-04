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Почему в Таиланде нельзя купаться ночью - тропические воды ошибок не прощают: стоит задуматься

Опубликовано: 4 июня 2026 23:16
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Почему в Таиланде нельзя купаться ночью - тропические воды ошибок не прощают: стоит задуматься
Почему в Таиланде нельзя купаться ночью - тропические воды ошибок не прощают: стоит задуматься
Legion-Media
Какая опасность поджидает туристов в ночное время суток 

Таиланд привлекает туристов не только днем, но и ночью. Здесь очень много развлечений, поэтому путешественники привыкли не спать. В позднее время суток хочется посещать и пляжи. Прогулки по побережью еще допускаются, а вот купаться на местных пляжах точно не стоит. Спасатели запрещают это не просто так. Какая опасность может поджидать туристов в воде?

Морские ежи

Legion-Media
Legion-Media

Днем ежи стараются держаться подальше от берега, но после наступления темноты подбираются ближе. Заметить иглокожих в темноте практически не представляется возможным, из-за чего на них легко наступить. Иглы имеют зазубрины, легко ломаются, их затруднительно извлечь даже у врачей. У некоторых людей после укола возникает аллергическая реакция.

Скаты

Legion-Media
Legion-Media

В ночное время суток легко наткнуться на ската-хвостокола. В темноте они предпочитают располагаться в прибрежных водах, при этом практически сливаются с песком. Если наступить на ската, то он ударит человека хвостом с ядовитыми шипами. Удар ската в живот или грудь может закончиться для купающегося туриста фатально.

Медузы

Legion-Media
Legion-Media

Медуз можно встретить и днем, но тогда у туриста есть шанс от них увернуться. Ночью опасных обитателей тропических вод не видно, что существенно повышает опасность. Здесь можно встретить "португальских корабликов", а также кубомедуз, которые считаются одними из самых ядовитых существ в мире. Спасателей ночью на пляжах нет, поэтом шанс на спасение будет потерян.

Личный опыт

"Когда я была в Египте, то мне гид рассказал, что от ночного купания необходимо отказаться в любой точке мира. Именно поэтому при посещении Таиланда я стараюсь держаться подальше от пляжа в темное время суток", - сообщила Полина Аксенова.

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