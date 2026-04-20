Попробовал Пад Тай в ресторане — теперь готовлю дома и выходит даже вкуснее: азиатская классика

На самом деле, Пад Тай можно легко сделать дома. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Идеальный рецепт".
Ингредиенты:
рисовая лапша — 400 г, рыбный соус — 6-8 ст. л., рисовый уксус — 180 мл, тамариндовая паста — 1-2 ч. л., сахар — 1 стакан, паприка — щепотка, яйца — 4 шт., креветки — 500 г, арахис — 60 гр, ростки фасоли — 1 стакан, лайм — 1 шт., кинза — по вкусу, перец чили — по желанию
Приготовление
В начале заливаю лапшу холодной водой и оставляю минимум на 2 часа, чтобы она стала мягкой.
Далее готовлю соус: смешиваю рыбный соус, уксус, тамариндовую пасту и сахар до однородности. Пробую и при необходимости корректирую вкус.
Разогреваю вок или большую сковороду на сильном огне и добавляю масло. Сначала обжариваю яйца, быстро разбивая их на небольшие кусочки.
Затем добавляю креветки и готовлю их около минуты, пока они не станут розовыми.
Лапшу слегка прогреваю в горячей воде, чтобы она стала эластичной, и сразу отправляю в сковороду. Перемешиваю, чтобы она не слипалась. Добавляю соус и быстро перемешиваю — лапша должна впитать его и стать блестящей. В конце добавляю арахис и ростки фасоли, прогреваю ещё пару минут.
Подаю сразу, дополняя лаймом, зеленью и, по желанию, острым перцем.
Примерное время приготовления: 30 минут (без учёта замачивания лапши)
