Актуально для 2026-го: как пенсионерам получить бесплатные лекарства в аптеке

Многие пенсионеры имеют право на бесплатные лекарства, но не все знают, как это работает. «Городовой» коротко объясняет, кто может рассчитывать на льготу в 2026 году и что нужно сделать, чтобы её получить.
Право на бесплатные или льготные препараты имеют федеральные льготники. Это инвалиды, ветераны ВОВ, участники боевых действий, ликвидаторы аварий на ЧАЭС, а также пенсионеры, страдающие от социально значимых заболеваний (например, диабет, астма, гипертония). Отдельная категория — те, кто получает набор социальных услуг (НСУ); они могут выбрать либо лекарства, либо денежную компенсацию.
Всё начинается с визита к лечащему врачу в поликлинике. Если по диагнозу вам положены льготные лекарства, врач выпишет специальный рецепт. С этим рецептом и документами (паспорт, полис ОМС, удостоверение пенсионера или льготника) нужно прийти в аптеку, которая участвует в программе льготного отпуска. Уточнить список таких аптек можно в поликлинике или в региональном Минздраве.
Если лекарства нет, аптека обязана заказать необходимый препарат по рецепту в течение нескольких рабочих дней. Если возникают проблемы или отказ, нужно жаловаться в свою страховую медицинскую компанию, в региональный Минздрав или звонить на горячую линию Росздравнадзора: 8-800-550-99-03.
