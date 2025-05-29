На пляж или в город: петербуржцы меняют планы на лето из-за закрытия пляжей в Анапе

Из–за закрытия пляжей в Анапе после разлива мазута туристы бронируют альтернативные направления отдыха. По данным туроператоров, количество бронирований в Краснодарский край снизилось на 3–4%. Куда же теперь устремились петербуржцы в поисках солнца, моря и песка?

Крым и Дагестан: фавориты петербургских туристов

Как рассказал «ДП» вице–президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, у петербуржцев спрос перераспределился на Крым и Дагестан. Эти регионы предлагают разнообразный пляжный отдых и стали привлекательной альтернативой для тех, кто планировал отпуск в Анапе.

Калининград: удобный перелет и европейский колорит

Кроме того, жители Северной столицы активно бронируют поездки в Калининград, в том числе из–за удобного перелета. Калининградская область привлекает туристов не только своими пляжами, но и уникальной историей и архитектурой, сочетающей в себе русские и европейские традиции.

Крым — ближайшая альтернатива Анапе

В компании «Русский экспресс» подтверждают, что большинство клиентов выбирают альтернативный Анапе пляжный отдых. Например, заметен существенный рост спроса на Крым.

«Полноценной альтернативы Анапе с ее ассортиментом отелей «все включено», развитой курортной инфраструктурой для детей и широкими песчаными пляжами в России нет. Ближайшей альтернативой можно назвать Крым. Самые популярные курорты у клиентов — Евпатория, где сосредоточено больше всего объектов размещения для отдыха с детьми, Саки, Песчаное, Угловое, Учкуевка (пригород Севастополя). Спрос на пляжные отели в Дагестане вырос за год более чем в 2 раза. В Крыму не наблюдается резкого роста цен — только стандартное повышение, связанное с динамикой загрузки и стоп–сейлами», — поделились там.

Анапа закрыта: отдыхать можно, купаться нельзя

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей Темрюка не соответствуют санитарно–гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании. Однако, как обращали внимание эксперты, отдыхать в этой зоне все–таки можно, правда без купания в море.

Это значит, что туристы могут наслаждаться солнцем и воздухом, но купаться в море не рекомендуется из–за опасности для здоровья.

Дагестан: рост популярности сохраняется

В Anex считают, что сити–туры могут стать альтернативой пляжному отдыху лишь для небольшой части путешественников. Все–таки чаще пляжный отдых в одном регионе заменяется на такой же вид отдыха в другом.

В компании пока что видят спрос на Дагестан у петербуржцев на уровне прошлого года, хотя в целом по направлению продажи выросли.

Калининград и Краснодарский край: выбор петербуржцев

«Основная доля жителей Петербурга и Ленинградской области выбирают этим летом для своего отдыха Калининградскую область и Краснодарский край», — добавили в компании.

Сергей Ромашкин также обратил внимание, что, планируя отдых, люди обычно сначала выбирают тип: пляжный, экскурсионный, санаторный или активный туризм.

Петербург привлекает туристов: общий прирост бронирований

В «Интуристе» видят прирост по Крыму на лето на 21% из города на Неве, по Дагестану — на 7%. При этом в компании фиксируют и общий прирост бронирований туров в Петербург на лето: +33% к прошлому году (бронирование отелей, школьные и студенческие группы, mice и деловой туризм, а также экскурсионный туризм).

Это говорит о том, что Петербург остается привлекательным направлением для туристов, несмотря на изменения в предпочтениях, связанных с пляжным отдыхом.