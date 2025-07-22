Аптечная головоломка: останется ли «Мирамистин» в продаже после скандала с владельцем «Инфамеда»

Антисептик «Мирамистин», известный многим как надежное средство для дезинфекции ран и профилактики инфекций, оказался в центре сложного судебного спора.

Компания «Инфамед», которой принадлежат права на «Мирамистин», столкнулась с серьезными проблемами, но это вовсе не означает, что препарат исчезнет с аптечных полок.

Что случилось?

Владелец «Инфамеда» стал жертвой хитрой схемы со стороны Павла и Оксаны Хейфиц, которые под видом посреднических услуг убедили его продать им половину компании за мизерную сумму — всего 7,5 миллиона рублей.

Настоящая стоимость фирмы превышает миллиард рублей. Дело уже расследуется правоохранительными органами, пишет URA.RU.

Из-за этого суд наложил ограничения на деятельность «Инфамеда»: запрещено распоряжаться имуществом и регистрационными правами на «Мирамистин» и «Окомистин».

На практике это привело к блокировке работы 164 медицинских представителей компании по всей России, которые занимались распространением препаратов.

Как это повлияет на производство и продажи?

Сама компания «Инфамед» не занимается напрямую производством лекарства, антисептик делают другие предприятия, поэтому на данный момент выпуск «Мирамистина» не остановлен.

Адвокат компании Рубен Маркарьян подчеркнул, что никаких угроз для выпуска и продажи «Мирамистина» нет, а судебный конфликт касается только внутренних имущественных прав.

Немного о самом «Мирамистине»

История «Мирамистина» сама по себе интересна: препарат был разработан в 1970-х годах в СССР как часть космической программы для обеззараживания кожи и оборудования космонавтов.

После распада СССР исследования продолжились, и в 1991 году «Мирамистин» официально зарегистрировали как средство для профилактики инфекций, особенно венерических.

Позже спектр применения расширился — препарат активно используют в хирургии, травматологии, гинекологии, а также при ожогах и различных воспалениях.

Стоит ли паниковать?

В нынешней ситуации покупатели и пациенты могут быть спокойны — антисептик доступен в аптеках и продолжает выпускаться.

В случае, если «Мирамистин» вдруг станет временно труднодоступен, на рынке есть альтернативы с похожим действием.

Таким образом, проблемы у компании — это больше юридический и корпоративный вопрос, но он пока не отражается на доступе к знакомому средству для защиты здоровья.