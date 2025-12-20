Городовой / Полезное / Армянин с рынка научил покупать сочные мандарины с тонкой шкуркой: вот на что реально важно смотреть
Армянин с рынка научил покупать сочные мандарины с тонкой шкуркой: вот на что реально важно смотреть

Опубликовано: 20 декабря 2025 17:00
мандарины у армян
Фото: Городовой.ру

Больше не приношу домой сухие плоды.

Давай забудем всё, что ты читал в интернете про «универсальные советы». Тебя учил выбирать мандарины не Роспотребнадзор, а нас дядя Арам с рынка. И он бы хмыкнул, услышав про выбор по цвету.

1. Смотри не на цвет, а на поры. Гладкая, глянцевая кожура — признак незрелости или того, что фрукт «натерли или опрыскали» химией.

У спелого, сочного мандарина кожура должна быть крупнопористой, рыхлой, легко отстающей от долек. Чем больше пор — тем слаще. А зеленая веточка — это для красоты, не более.

2. Доверяй только весу. Возьми два мандарина одинакового размера. Тяжелее — тот, что сочнее. Легкий, как пустой мячик, уже начал сохнуть изнутри.

3. Не щупай, а сжимай. Не дави сильно. Просто слегка сожми плод в ладони. Он должен быть упругим, но не твёрдым, как яблоко. Если чувствуешь, что под кожурой пустота или мягкие бока — брать не стоит.

И главное — мой их. Не просто сполосни, а с мылом и тёплой водой. Потому что всё, что ты слышал про обработку для перевозки — правда. А хранить нужно в прохладе, но не в полиэтиленовом пакете — он создаёт «парник», и мандарины мгновенно плесневеют. Лучше в бумаге или сетке.

Вот и вся наука. Сладких тебе мандаринов. Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Игорь Мустафин
