Армянин с рынка научил покупать сочные мандарины с тонкой шкуркой: вот на что реально важно смотреть

Давай забудем всё, что ты читал в интернете про «универсальные советы». Тебя учил выбирать мандарины не Роспотребнадзор, а нас дядя Арам с рынка. И он бы хмыкнул, услышав про выбор по цвету.
1. Смотри не на цвет, а на поры. Гладкая, глянцевая кожура — признак незрелости или того, что фрукт «натерли или опрыскали» химией.
У спелого, сочного мандарина кожура должна быть крупнопористой, рыхлой, легко отстающей от долек. Чем больше пор — тем слаще. А зеленая веточка — это для красоты, не более.
2. Доверяй только весу. Возьми два мандарина одинакового размера. Тяжелее — тот, что сочнее. Легкий, как пустой мячик, уже начал сохнуть изнутри.
3. Не щупай, а сжимай. Не дави сильно. Просто слегка сожми плод в ладони. Он должен быть упругим, но не твёрдым, как яблоко. Если чувствуешь, что под кожурой пустота или мягкие бока — брать не стоит.
И главное — мой их. Не просто сполосни, а с мылом и тёплой водой. Потому что всё, что ты слышал про обработку для перевозки — правда. А хранить нужно в прохладе, но не в полиэтиленовом пакете — он создаёт «парник», и мандарины мгновенно плесневеют. Лучше в бумаге или сетке.
Вот и вся наука. Сладких тебе мандаринов. Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.