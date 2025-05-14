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Бабушкин стульчик, ботинки дачника и древо счастья: что посмотреть в городе-курорте Зеленогорске

Опубликовано: 14 мая 2025 11:01
Скульптура, город
Бабушкин стульчик, ботинки дачника и древо счастья: что посмотреть в городе-курорте Зеленогорске
Городовой ру

Отправиться в небольшой город в Ленинградской области можно на выходные.

Зеленогорск — небольшой город-курорт на берегу Финского залива. Он хранит атмосферные места, где много интересных скульптур, памятников и заброшенных усадеб, которые расскажут о прошлом и настроят на приятный отдых. Пройдемся по некоторым из них.

Памятник хлебу

Начать прогулку стоит с памятника хлебу на проспекте Ленина, 20. Это бронзовая композиция, где лежат разные хлебобулочные изделия — батон, черный хлеб, сухари и бублики, а из-под изделий выглядывает маленькая мышка. Автор скульптуры добавил эту деталь с юмором, чтобы показать, что даже в серьезных вещах есть место легкости.

Заброшенная дача Новикова

На Исполкомовской улице, 6, стоит заброшенная усадьба, которую местные долго называли «Дачей Маннергейма». На самом деле это была дача губернского секретаря Ивана Ивановича Новикова, построенная еще до революции. После 1917 года хозяин исчез, и здание сменило несколько владельцев, но сейчас оно пустует и медленно разрушается, передает сайт Фиеста. Прогуливаясь здесь, можно почувствовать атмосферу начала XX века и представить, как жил город в те времена.

Бабушкин стульчик

На проспекте Ленина стоит скульптура, которая выглядит как обычный стул с клубком пряжи, очками и вязальными спицами. Это символ уважения и любви к пожилым людям, напоминающий о тепле и заботе, которые они дарят семьям и обществу.

Памятник Раймонде Дьен

Также в Зеленогорске есть памятник девушке Раймонде Дьен, которая в 1950-х остановила эшелоны с танками, направлявшимися во Вьетнам. Она бросилась на рельсы, вдохновив других женщин последовать за ней, и благодаря этому поезд остановился. За свой поступок Раймонда провела в тюрьме полгода и была лишена гражданских прав на 15 лет.

Имя Раймонды Дьен было широко известно в 50-е годы прошлого века, и в 1953 году памятник в ее честь был установлен в Московском Парке Победы в Ленинграде, а спустя 4 года точная копия этого обелиска появилась и в Зеленогорске.

Древо счастья

В сквере Восьмого марта Зеленогорска стоит металлическое дерево, на которое молодожены вешают замочки на счастье. По легенде, в этом дереве живет добрый дух, который оберегает любовь и приносит удачу. Это место отлично подходит для романтической прогулки и красивых фотографий.

Ботинки безымянного дачника

В центральном парке на главной аллее можно найти забавную скульптуру — бронзовые ботинки, которые может примерить каждый желающий. Вокруг ботинок расположены стрелки компаса, символизирующие свободу выбора жизненного пути. Тут можно загадать желание и сделать фото.

В Зеленогорске каждый уголок хранит свою маленькую историю. Порой удивляешься, почему здесь установлена именно эта фигура и что она значит, но тем интереснее становится прогулка по этому удивительному городу.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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