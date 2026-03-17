«Балтийский берег» обновят: петербургский метрополитен объявил тендер на 312,6 млн рублей

Опубликовано: 17 марта 2026 17:00
 Проверено редакцией
Победитель должен выполнить обязательства до 5 июня.

Петербургский метрополитен объявил конкурс для поиска подрядчика на капитальный ремонт санатория «Балтийский берег» с начальной ценой контракта 312,6 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

В проекте контракта указано проведение капремонта главного корпуса в номерах и коридорах 10–12 этажей, а также обустройство этих этажей мебелью.

Заявки на участие принимаются до 1 апреля 2026 года, а победитель обязан завершить работы к 5 июня.

О санатории

«Балтийский берег» находится в Зеленогорске на Карельском перешейке у Финского залива, окруженный хвойными лесами и песчаными пляжами. Объект был открыт в 1980 году.

Автор:
Юлия Аликова
