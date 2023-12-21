Банальные бутерброды станут кулинарным шедевром: замените батон вот на что

Бутерброды со шпротами считаются незатейливым блюдом. Однако угощенье легко превратить в ресторанный деликатес. Что для этого нужно сделать, порталу «Городовой» рассказал шеф-повар Владимир Тавлинцев.

Оказывается, с консервированной рыбой идеально сочетается бородинский хлеб. Его нужно нарезать на куски небольшого размера и подсушить в духовке, предварительно смазав оливковым маслом.

«Затем добавить голландский соус или немного майонеза, нарезанный огурец, шпроты. Украсить петрушкой, укропом. Получается а-ля канапе в русском стиле», — поделился рецептом кулинарный гуру.

Источник фото: Готовим с Прасковьей / YouTube