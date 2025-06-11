Секретный рай на Ладоге: как найти «Таити» в карельских лесах и искупаться в кристально чистой воде

«Ладожское Таити», «остров Баунти» в карельских лесах — как только не называют живописный остров Койонсаари, затерянный среди многочисленных островов у северо-западного берега Ладоги.

Он известен своими великолепными и невероятно чистыми песчаными пляжами, которые манят туристов со всей России.

В 2005 году к острову построили мост от материковой части, но с одним важным условием — заезд на автомобиле на Койонсаари строго запрещен.

Осознанный туризм: сохраняя природу карельского рая

Люди едут сюда исключительно ради отдыха на природе, которая, несмотря на достаточно высокую популярность острова, все еще остается здесь в очень хорошем состоянии. Сюда приезжают только осознанные туристы.

Это важно, ведь Койонсаари — часть национального парка «Ладожские шхеры», и его хрупкая экосистема нуждается в бережном отношении.

Нужно иметь ввиду, что здесь обычно многолюдно, особенно в летние выходные.

География и расположение: где искать карельский «остров Баунти»?

Остров Койонсаари «прописан» в Лахденпохском районе Карелии. Географически он входит в состав группы Западных Ладожских шхер. Койносаари раскинулся на водной глади бухты Терву. От материка его отделяет узкий пролив шириной 50 м, а связывает автомобильный мост.

Правда, проезд по мосту на автомобиле запрещен, поскольку остров входит состав национального парка «Ладожские шхеры». Машину придется оставить на материке.

Размеры острова невелики — длина 2,7 км при ширине 1,4 км. Наивысшая точка — 51 м. Остров имеет неправильную форму с изрезанной береговой линией.

Пляжный отдых: белоснежный песок и бодрящая вода Ладоги

Туристов и отдыхающих привлекают два замечательных протяженных песчаных пляжа — на южном и юго-восточном берегу. До южного пляжа от моста всего десять минут ходьбы. До второго пляжа — около получаса.

Есть также небольшой уединенный галечный пляж, где людей бывает совсем немного — на гальке отдыхать менее комфортно, чем на песке. Пляжный отдых на Койонсаари можно практиковать в середине лета, хотя и в это время водичка изрядно бодрит.

История и окрестности: монашеские скиты и финские корни

На берегу залива Кюллияйсенлахт, напротив острова, находится посёлок Вятиккя, в котором проживает всего 15 человек. Когда-то на близлежащих островах были монашеские скиты. Монахов тогда называли святиками.

За поселением на берегу укрепилось название Святика, которое финны переиначили на свой лад — Вятиккя. По другой версии, название пошло от финской фамилии. Сейчас в поселке всего три улицы.

В 2005 году построили мост и проложили по острову дороги. Это резко повысило его популярность среди туристов.

Климат и времена года: когда лучше ехать на Койонсаари?

Средняя температура летних месяцев в этих местах составляет +14…17 °C, зимних — -10…12 °C. Бывали годы, когда летом температура воздуха поднималась до +36 °C, а зимой столбик термометра опускался до -54 °C, но это аномалии.

Больше всего осадков выпадает в августе и сентябре. На Койонсаари приезжают не только летом, но и зимой — ландшафты в это время года не менее живописны.

Природа и достопримечательности

В сосновых лесах на острове в изобилии водятся грибы и ягоды. Впечатляют гладкие прибрежные скалы, которые под острым углом уходят в воду.

Считается, что самые красивые пейзажи можно увидеть в восточной части Койонсаари. Стоит забраться на самую большую скалу высотой 51 метр, откуда в ясную погоду можно увидеть Валаам.

Рядом с Койонсаари находятся маленькие, но очень живописные Принцессины острова. До них можно доплыть на лодке или добраться вплавь. Раньше их связывала песчаная коса, которая впоследствии бесследно исчезла.

Достопримечательностью считается скала Хийси высотой 42 м на юго-востоке острова. Ее также называют Горой Лешего. В древности на вершине было святилище, посвященное духу леса Хийси. Со скалы открывается великолепный вид на песчаный пляж и водную гладь Ладоги.

Как пишет «Клуб приключений», не стоит забывать, что с мая и до середины июня в этих краях царят «белые ночи», что создает особую романтичную атмосферу.

Духовные практики

Некоторые считают Койонсаари местом силы, поэтому летом на острове можно увидеть людей, занимающихся йогой. Среди скал красуются рукотворные пирамидки, сложенные из небольших камешков, а на деревьях под порывами ветра трепещут повязанные на ветки цветные лоскутки — следы обрядов приверженцев различных учений и туристов, которые таким образом загадывают желания.

На острове есть оздоровительный маршрут для хождения босиком — тропа ведет по траве и камням на гору к ритуальному дереву, потом спускается по склону вниз.

Койонсаари — стоит ли ехать?

Остров Койонсаари — это уникальное место, где можно насладиться красотой карельской природы, отдохнуть на белоснежных пляжах и прикоснуться к древней истории. Но важно помнить о бережном отношении к окружающей среде и уважении к местным традициям.