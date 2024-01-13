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Без духовки и жарки: вот как готовят сочный минтай опытные хозяйки

Без духовки и жарки: вот как готовят сочный минтай опытные хозяйки
Простой рецепт нежного и сочного минтая

Вкусное блюдо за 15 минут.

Чаще всего минтай просто жарят или запекают в духовке. Но есть более оригинальный способ приготовления. С ним рыба будет сочной и нежной, как в ресторане.

Вам понадобятся:

  • минтай — 700 г,
  • лимон — ½ шт.,
  • сливочное масло — 50 г,
  • чеснок — 4 зубчика,
  • сода — 4 ст. л.,
  • специи — по вкусу.

У каждой тушки сделаете надрезы с двух сторон, а затем приправьте минтай специями. Лимон нарежьте дольками, а чеснок просто раздавите ножом. Шелуху при этом можно не убирать.

Выложите рыбу в сухую сковороду. Между филе разложите чеснок, лимон и кусочки сливочного масла. Затем влейте воду, чтобы она покрывала рыбу наполовину и дождитесь закипания.

Томите минтай под крышкой по семь минут с каждой стороны, советует Дзен-канал «Розовый баклажан». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
13 января 2024 09:15
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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