Без духовки и жарки: вот как готовят сочный минтай опытные хозяйки

Чаще всего минтай просто жарят или запекают в духовке. Но есть более оригинальный способ приготовления. С ним рыба будет сочной и нежной, как в ресторане.

Вам понадобятся:

минтай — 700 г,

лимон — ½ шт.,

сливочное масло — 50 г,

чеснок — 4 зубчика,

сода — 4 ст. л.,

специи — по вкусу.

У каждой тушки сделаете надрезы с двух сторон, а затем приправьте минтай специями. Лимон нарежьте дольками, а чеснок просто раздавите ножом. Шелуху при этом можно не убирать.

Выложите рыбу в сухую сковороду. Между филе разложите чеснок, лимон и кусочки сливочного масла. Затем влейте воду, чтобы она покрывала рыбу наполовину и дождитесь закипания.

Томите минтай под крышкой по семь минут с каждой стороны, советует Дзен-канал «Розовый баклажан». Приятного аппетита!

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