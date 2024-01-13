Без духовки и жарки: вот как готовят сочный минтай опытные хозяйки

Чаще всего минтай просто жарят или запекают в духовке. Но есть более оригинальный способ приготовления. С ним рыба будет сочной и нежной, как в ресторане.
Вам понадобятся:
- минтай — 700 г,
- лимон — ½ шт.,
- сливочное масло — 50 г,
- чеснок — 4 зубчика,
- сода — 4 ст. л.,
- специи — по вкусу.
У каждой тушки сделаете надрезы с двух сторон, а затем приправьте минтай специями. Лимон нарежьте дольками, а чеснок просто раздавите ножом. Шелуху при этом можно не убирать.
Выложите рыбу в сухую сковороду. Между филе разложите чеснок, лимон и кусочки сливочного масла. Затем влейте воду, чтобы она покрывала рыбу наполовину и дождитесь закипания.
Томите минтай под крышкой по семь минут с каждой стороны, советует Дзен-канал «Розовый баклажан». Приятного аппетита!
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