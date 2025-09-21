Городовой / Общество / Без калорифера и теплосетей: как отапливали Большой зал Екатерининского дворца в старину
Без калорифера и теплосетей: как отапливали Большой зал Екатерининского дворца в старину

Опубликовано: 21 сентября 2025 15:30
печь
Фото: Городовой.ру

Большие объемы и, как следствие, и теплопотери тоже.

Большой зал Екатерининского дворца поражает масштабом и роскошью, но за золотыми стенами и зеркальными панно скрывалась куда более прозаичная задача: как вообще обогреть это пространство, где сквозняки гуляли свободнее, чем придворные дамы?

При Елизавете Петровне зал отапливали голландскими печами. Огромные, облицованные изразцами, они смотрелись частью парадного декора. Растрелли вписал их в архитектурный ансамбль, превращая отопительный агрегат в предмет искусства.

Но эффект оказался больше декоративным, чем практическим: жар от печей терялся в холодных анфиладах, а гигантские окна выпускали тепло наружу.

После пожара в Зимнем дворце 1837 года Николай I велел придумать систему, которая справится с такими залами. Военный инженер Николай Аммосов предложил решение — конвекционные печи нового типа. Их система каналов распределяла горячий воздух по помещению равномерно, превращая зал из ледяного колодца в обитаемое пространство.

В Зимнем дворце таких печей поставили восемь десятков, а в Екатерининском — ещё больше. Эффект был настолько впечатляющим, что император наградил инженера медалью и землями.

Сегодня в Екатерининском дворце остались лишь изразцовые корпуса старых печей и фрагменты аммосовских конструкций. Они уже давно не работают, но напоминают, что за блеском парадных залов стояла ещё и сложная инженерия, без которой зимняя жизнь в Царском Селе была бы невозможна.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
