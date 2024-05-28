Без визы и переплат: топ-5 лучших пляжей Санкт-Петербурга

Если в этом году вам не удастся выбраться на море, не отчаивайтесь. Ведь есть немало хороших пляжей и в России. Причем речь вовсе не о дорогих сочинских курортах — немало альтернатив найдется и в Питере. Вот пять лучших пляжей, чтобы отдохнуть и как следует загореть. Пригодится и местным жителям, и гостям северной столицы.

Пляж у Петропавловской крепости

Он открыт ежедневно с 6 утра и до 10 вечера. С пляжа открывается шикарный вид на Дворцовую набережную и Стрелку Васильевского острова. Многие жители Петербурга приходят сюда погреться на солнце даже в зимние дни. Пляж песчаный, но лежаков и зонтиков здесь нет, нужно взять что-то с собой.

Пляж в Приморском парке Победы

Этот пляж вообще работает круглосуточно. Здесь есть и песчаная часть, где часто играют в волейбол, и зона с деревянным настилом, которая оборудована лежаками. Это отличное местечко, где можно позагорать.

Правда, только позагорать отдыхающим и удастся. На купание здесь запрет. И он связан не только с экологией, но и безопасностью — дело в том, что уже в нескольких метрах от берега дно Малой Невки так уходит вглубь, что даже большие суда могут спокойно здесь проходить. Так что плавать в таких водах попросту небезопасно.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Золотой пляж в Зеленогорске

Золотой пляж — самый большой пляж северной стороны Финского залива. А «золотым» его называют за мягкий и шелковистый песок. Пляж тоже работает круглосуточно и отлично благоустроен: есть не только скамейки и зонтики, но также кабинки для переодевания и туалеты.

Неподалеку расположен парк с аттракционами, в котором можно провести время с детьми, а также игровые площадки. Еще пляж оборудован для игры в теннис, волейбол, баскетбол и мини-футбол.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Дубковский пляж в Сестрорецке

Этот пляж по-праву считается одним из самых чистых. Здесь можно спокойно переодеться в кабинках, и свободных скамеек тут полно. Из развлечений — волейбольная и детская площадки. А если просто лежать под лучами солнца надоест, можно отправиться в парк «Дубки», расположенный недалеко — тут есть прокат лодок и велосипедов. Сам пляж тоже открыт круглые сутки.

Пляж Ласковый в поселке Солнечное

Это один из наиболее благоустроенных и чистых пляжей. Местные любят его не только за внешний вид, но и за удобство — тут есть парковка, асфальтированная зона вдоль побережья, а также куча раздевалок и кафе для перекуса.

Также на территории имеются шезлонги и волейбольные площадки. К слову, на Ласковом пляже часто проводят соревнования по этому виду спорта. А еще здесь имеется зона барбекю с жаровнями и столами, пишет портал Journal.Tinkoff.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru