Первый в России футбольный матч: чем запомнилось 13 сентября в истории Петербурга

Чем запомнился 13 сентября в разные годы в истории Санкт-Петербурга?
1859: Открытие гостиницы “Знаменская”
В 1859 году была открыта “Знаменская” гостиница.
Отель, построенный по проекту архитектора А. Гемилиана, позже сменил названия: “Северная”, “Большая Северная”, а после революции стал "Октябрьской".
1863: Первые испытания конки
В 1863 году на Невском проспекте состоялись первые испытания конки.
“Двинулся от церкви Благовещения первый пассажирский поезд… Вагоны очень хороши и просторны; езда спокойна, цены умеренны”, — сообщала газета «Северная Пчела»
1866: Часовня у Летнего сада
В 1866 году у Летнего сада была заложена часовня в память спасения Александра II.
По проекту архитектора Р. Кузьмина, после 1917 года часовня была закрыта, а в 1930 году снесли, посчитав «антихудожественной».
1898: Первый футбольный матч
В 1898 году на плацу I Кадетского корпуса на Васильевском острове был проведен первый в России футбольный матч.
Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", игра между «Кружком любителей спорта» и «Петербургским кружком спортсменов» закончилась со счетом 4:3.
1941: Блокада Ленинграда
В этот день в 1941 году Гитлер потребовал окружить Ленинград и уничтожить Балтийский флот.