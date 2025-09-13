Городовой / Город / Первый в России футбольный матч: чем запомнилось 13 сентября в истории Петербурга
Первый в России футбольный матч: чем запомнилось 13 сентября в истории Петербурга

Опубликовано: 13 сентября 2025 08:02
Первый футбольный матч, конка и блокада Ленинграда
Городовой ру

От открытия первой гостиницы и запуска конки до рокового приказа о блокаде Ленинграда, этот день оставил свой след в летописи Северной столицы.

Чем запомнился 13 сентября в разные годы в истории Санкт-Петербурга?

1859: Открытие гостиницы “Знаменская”

В 1859 году была открыта “Знаменская” гостиница.

Отель, построенный по проекту архитектора А. Гемилиана, позже сменил названия: “Северная”, “Большая Северная”, а после революции стал "Октябрьской".

1863: Первые испытания конки

В 1863 году на Невском проспекте состоялись первые испытания конки.

“Двинулся от церкви Благовещения первый пассажирский поезд… Вагоны очень хороши и просторны; езда спокойна, цены умеренны”, — сообщала газета «Северная Пчела»

1866: Часовня у Летнего сада

В 1866 году у Летнего сада была заложена часовня в память спасения Александра II.

По проекту архитектора Р. Кузьмина, после 1917 года часовня была закрыта, а в 1930 году снесли, посчитав «антихудожественной».

1898: Первый футбольный матч

В 1898 году на плацу I Кадетского корпуса на Васильевском острове был проведен первый в России футбольный матч.

Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", игра между «Кружком любителей спорта» и «Петербургским кружком спортсменов» закончилась со счетом 4:3.

1941: Блокада Ленинграда

В этот день в 1941 году Гитлер потребовал окружить Ленинград и уничтожить Балтийский флот.

Автор:
Ксения Пронина
Город
