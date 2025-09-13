«Проклятые» артефакты и забытые экспонаты: имстические истории Кунсткамеры, которые расходятся с реальностью

Кунсткамера манит посетителей своей загадочностью, но иногда может и не оправдать ожидания.

Кунсткамера — это не просто музей, а настоящее историческое и загадочное место в самом сердце Санкт-Петербурга.

Основанная в 1714 году Петром Великим, она стала первым музеем в России и хранит множество необычных и мистических историй.

Как все начиналось

Идея Кунсткамеры родилась у Петра I после его путешествий по Европе, где он увидел так называемые «кабинеты редкостей» — коллекции необычных и редких вещей.

Петр мечтал просветить свой народ, показать научные диковинки и странности природы. Для этого он купил коллекцию голландского анатома, куда входили заспиртованные младенцы с пороками развития.

Первоначально музей находился в Летнем дворце, а позже переехал в специальное здание на Васильевском острове — первое в России, построенном специально для музея.

Необычные экспонаты и странные истории

В музее много историй, которые можно считать мистическими или даже пугающими. Так, например, при Петре при музее служил гигант Николя Буржуа — его скелет и сердце теперь часть экспозиции.

Также был карлик с уродствами Федор Игнатьев, который прожил при Кунсткамере целых 16 лет как экспонат.

Говорят, что в музее есть часы, стрелки которых иногда двигаются назад и всегда останавливаются в одно и то же время — 9:45, пишет Рамблер.

По легенде, после этого часто случается несчастье. Есть бронзовая статуэтка кошки, которая вроде бы моргает и предвещает смерть тем, кто рядом.

Легенды рассказывают и о человеческих головах в спиртовых банках — так называемых «проклятых» экспонатах, которые хранились в запасниках, но со временем были захоронены.

Как музей жил и менялся

В первые годы Кунсткамера была доступна далеко не всем — только узкому кругу особ. Но вскоре вход сделали бесплатным, чтобы привлечь народ.

К тому же каждому посетителю дарили рюмку водки или чашку кофе, что стало одной из уникальных музейных традиций, пишет prousadbi.ru.

Со временем музей стал не просто собранием редкостей, а научным центром, где ученые систематизировали коллекции и проводили исследования.

Кунсткамера сегодня

Сегодня Кунсткамера — это не только музей антропологии и этнографии, но и место, полное легенд и загадок. Однако в последнее время туристы отмечают, что в музее стало скучно.

Все дело в том, что некоторые экспонаты исчезли, а смотреть на обычные там не хочется.

«По сравнению с прошлыми визитами значительно сократилась экспозиция уродцев, ради которых, в общем то, и идут в Кунсткамеру люди. Осталось практически шесть колбочек плюс пара чучел и еще пара скелетов»;

«Это разочарование! Вопрос в том, о чем люди думают в первую очередь, услышав «Кунсткамера»? Правильно — анатомические уродцы. Так вот, на данный момент этих экспонатов от силы двадцать штук, и те можно увидеть сквозь чужие головы людей», — пишут посетители музея.

В итоге музей теряет свою мистическую атмосферу, но невероятные истории еще живут, напоминая об уникальности этого места.