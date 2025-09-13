Случай, зафиксированный историей: в XIX веке мертвая женщина родила ребенка

История, произошедшая осенью 1819 года в подмосковном селе Лопасня, кажется сюжетом из мистического романа, но она, согласно историческим свидетельствам, имела место на самом деле.

Это невероятный случай, когда женщина, признанная мертвой, родила ребенка уже в загробном мире.

Похороны беременной и стоны из-под земли

Осень 1819 года выдалась урожайной для крестьян села Лопасня.

Беременная Акулина Петрова осталась дома под присмотром племянницы, пока ее муж Федор и другие мужчины трудились в поле. Внезапно Акулина теряет сознание.

Прибывший муж и родственники обнаруживают ее без признаков жизни.

Строго следуя традициям, Акулину обмыли, переодели и уложили в гроб.

На третий день, согласно обычаю, ее похоронили на местном кладбище.

Однако, спустя два дня, играющие у погоста дети священника сообщают отцу о еле слышных стонах, доносящихся из-под земли.

Спасение младенца из гроба

Священник отец Иван, отец детей, лично убедился в правдивости их слов и призвал односельчан для эксгумации.

Когда крышку гроба откинули, все присутствующие “в ужасе замерли”. Акулина Петрова находилась уже “в другом положении”, а рядом с ней, “в ногах у покойницы, лежал живой младенец мужского пола”.

Это поразительное событие, описанное К. А. Богдановым в книге «Врачи, пациенты, читатели: патографические тексты русской культуры XVIII-XIX веков», стало настоящим чудом.

Новорожденного удалось спасти, но Акулину Ивановну, по всей видимости, пришлось оставить в могиле — она, вероятно, задохнулась.

Мальчик был жив и здоров

Ребенок, чудом появившийся на свет в гробу, выжил. Согласно ежемесячному журналу «Библиотека для чтения», мальчика назвали Петром. В 1837 году, когда журнал Александра Смирдина вышел в свет, Петр был жив и здоров, как и его отец Федор.

Эта история, хоть и кажется невероятной, заставляет задуматься о границах возможного и тайнах, которые может хранить прошлое.