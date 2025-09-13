Иллюминаторы как в самолете и гостиница: что будет в здании с «кипящей крышей »на канале Грибоедова

Санкт-Петербург не перестает удивлять и вдохновлять. Его история и архитектурные курьезы делают этот город по-настоящему живым и уникальным.

Санкт-Петербург часто называют одним из лучших городов мира. Его построил Петр I, и с тех времен город сохранил уникальную историю и неповторимую харизму.

Многие, кто приезжает сюда впервые, сразу влюбляются в этот город на всю жизнь. Здесь раскрывается особенная атмосфера, которую не встретишь нигде больше.

Каждый день сотни туристов приходят сюда любоваться всемирно известными памятниками, музеями и архитектурой.

Но кроме главных достопримечательностей, в мегаполисе есть много необычных мест, о которых мало кто знает.

Скрытые сокровища Петербурга

Одна из таких жемчужин — набережная канала Грибоедова. Здесь каждый дом имеет свою историю. Особенно выделяется дом №24, где расположены кассы РЖД.

В этом здании есть необычная крыша, которую нельзя увидеть с улицы. Ее называют «кипящей крышей», и она действительно уникальна.

История «кипящей крыши»

Дом на канале Грибоедова стоит здесь уже больше 150 лет. До революции его владели купцы Ратьковы-Рожновы, и в здании были торговые ряды.

После революции здесь сделали коммунальные квартиры, потом здание пустовало, и затем в нем открыли мебельный магазин и разные конторы.

В 1969 году здание переделали под нужды Октябрьской железной дороги. Тогда и появилась знаменитая крыша.

Она была создана по образцу крыши библиотеки в Выборге, которую спроектировал финский архитектор Алвар Аалто, пишет Петербургский календарь.

Выборгская крыша сохранилась и по сей день, а концепция с круглыми иллюминаторами очень понравилась петербургским реконструкторам.

Крыша в Петербурге отличается — окна на потолке сделаны выпуклыми. Они напоминают «пузыри», отсюда и название «кипящая».

Особенности конструкции

Иллюминаторы сделаны из трехслойного пластика, такого же, как используют в самолетных иллюминаторах. Они пропускают свет и создают необычный внутренний эффект, сообщает Петербург Центр.

С тех пор уже прошло более 50 лет, а крышу до сих пор ценят как часть архитектурного наследия города.

На месте бывших касс появится отель, он откроется до конца 2025 года, пишет Фонтанка.