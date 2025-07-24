Цена ошибки: как избежать штрафа за неправильную перевозку ребенка

С 26 июля 2025 года в России вступают в силу поправки в ПДД, касающиеся перевозки детей.

Главная цель — повысить безопасность маленьких пассажиров. Что же изменится?

«Суррогатам» — нет!

Как пишет autonews.ru, новые правила уточняют понятие «детская удерживающая система (устройство)» (ДУУ).

Также они вводят запрет на использование так называемых «суррогатов» автокресел — адаптеров ремней, фиксаторов, лямок и накладок.

Теперь это не ДУУ. Ранее у этих приспособлений были сертификаты, что затрудняло привлечение к ответственности водителей, которые их использовали.

Что такое ДУУ?

ДУУ — это конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве с целью снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью.

С 26 июля 2025 года перевозка детей будет разрешена только в специальных автокреслах или с использованием бустеров. Они должны соответствовать регламенту Таможенного союза.

Основные правила:

Дети до 7 лет — только в автокреслах или бустерах.

Дети 7–11 лет на заднем сиденье — ДУУ или штатный ремень, на переднем — только ДУУ.

Дети старше 12 лет, ростом от 1,5 м и весом более 36 кг — штатные ремни безопасности.

Запрещается перевозить детей на руках, в прицепе или кузове грузового автомобиля.

Штрафы за нарушения:

За использование «суррогатов» автокресел предусмотрены штрафы: для водителя — 3 тыс. рублей, для должностных лиц — 25 тыс. рублей, для юридических лиц — 100 тыс. рублей.

По статистике МВД, почти две трети (61,4% в 2024 году) погибших в ДТП детей были пассажирами.

Более четверти из них перевозились с нарушениями, что почти вдвое увеличивает тяжесть последствий.

Эти поправки призваны сократить печальную статистику.