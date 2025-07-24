Цена ошибки: как избежать штрафа за неправильную перевозку ребенка

С 26 июля 2025 года в России вступают в силу поправки в ПДД, касающиеся перевозки детей.
Главная цель — повысить безопасность маленьких пассажиров. Что же изменится?
«Суррогатам» — нет!
Как пишет autonews.ru, новые правила уточняют понятие «детская удерживающая система (устройство)» (ДУУ).
Также они вводят запрет на использование так называемых «суррогатов» автокресел — адаптеров ремней, фиксаторов, лямок и накладок.
Теперь это не ДУУ. Ранее у этих приспособлений были сертификаты, что затрудняло привлечение к ответственности водителей, которые их использовали.
Что такое ДУУ?
ДУУ — это конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве с целью снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью.
С 26 июля 2025 года перевозка детей будет разрешена только в специальных автокреслах или с использованием бустеров. Они должны соответствовать регламенту Таможенного союза.
Основные правила:
- Дети до 7 лет — только в автокреслах или бустерах.
- Дети 7–11 лет на заднем сиденье — ДУУ или штатный ремень, на переднем — только ДУУ.
- Дети старше 12 лет, ростом от 1,5 м и весом более 36 кг — штатные ремни безопасности.
- Запрещается перевозить детей на руках, в прицепе или кузове грузового автомобиля.
Штрафы за нарушения:
За использование «суррогатов» автокресел предусмотрены штрафы: для водителя — 3 тыс. рублей, для должностных лиц — 25 тыс. рублей, для юридических лиц — 100 тыс. рублей.
По статистике МВД, почти две трети (61,4% в 2024 году) погибших в ДТП детей были пассажирами.
Более четверти из них перевозились с нарушениями, что почти вдвое увеличивает тяжесть последствий.
Эти поправки призваны сократить печальную статистику.
|Возраст детей
|Место в автомобиле
|Требования к удерживающим устройствам и ремням
|Особые условия и рекомендации
|Санкции за нарушения
|Дети до 7 лет
|Заднее и переднее сиденье
|Обязательно использование детского автокресла или детской удерживающей системы (ISOFIX и др.)
|Младенцы до 1 года — автолюлька (лежачее положение, спиной по ходу движения)
|Штраф от 500 до 3000 руб.
|Дети от 7 до 11 лет
|Заднее сиденье
|Можно перевозить пристёгнутыми штатным ремнём или с автокреслом/бустером
|На переднем сиденье — обязательно детское удерживающее устройство
|Штрафы за отсутствие детской системы до 3000 руб.
|Дети от 12 лет
|Любое
|При росте от 150 см и весе более 36 кг разрешается использовать штатные ремни безопасности
|Если рост ниже 150 см — рекомендовано использовать удерживающие устройства
|Ответственность за нарушения — по стандартам ПДД
|Общие запреты
|Кузов автомобиля, прицеп
|Запрещено перевозить детей в кузове грузовика или прицепе
|Перевозка на руках взрослого полностью недопустима, так как руки не удержат ребёнка при столкновении
|Штрафы, предупреждения
|Использование «суррогатов»
|-
|Запрет на использование адаптеров ремней, накладок, лямок и других «суррогатов» автокресел
|С 26 июля 2025 года подобные устройства не считаются детскими удерживающими системами и запрещены
|Штраф водителю — 3 000 руб.
|Оставление ребенка в авто
|При стоянке
|Нельзя оставлять детей младше 7 лет без присмотра взрослых
|Исключение — остановка до 5 минут с принятыми мерами безопасности
|Штрафы и предупреждения