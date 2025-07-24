Городовой / Автоновости / Цена ошибки: как избежать штрафа за неправильную перевозку ребенка
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Петербург Николая Гоголя: город призраков, абсурда и вечной литературы Город
Место с потрясающим видом и необычными экспонатами: чем удивит Военно-Морской музей в Кронштадте Общество
Советский миф о «бесплатном»: как и чем на самом деле платили за все в СССР Общество
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Цена ошибки: как избежать штрафа за неправильную перевозку ребенка

Опубликовано: 24 июля 2025 10:31
дети в машине
Цена ошибки: как избежать штрафа за неправильную перевозку ребенка
globallookpress/Maria Zaitceva

Новые правила перевозки детей, которые коснутся каждого.

С 26 июля 2025 года в России вступают в силу поправки в ПДД, касающиеся перевозки детей.

Главная цель — повысить безопасность маленьких пассажиров. Что же изменится?

«Суррогатам» — нет!

Как пишет autonews.ru, новые правила уточняют понятие «детская удерживающая система (устройство)» (ДУУ).

Также они вводят запрет на использование так называемых «суррогатов» автокресел — адаптеров ремней, фиксаторов, лямок и накладок.

Теперь это не ДУУ. Ранее у этих приспособлений были сертификаты, что затрудняло привлечение к ответственности водителей, которые их использовали.

Что такое ДУУ?

ДУУ — это конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве с целью снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью.

С 26 июля 2025 года перевозка детей будет разрешена только в специальных автокреслах или с использованием бустеров. Они должны соответствовать регламенту Таможенного союза.

Основные правила:

  • Дети до 7 лет — только в автокреслах или бустерах.
  • Дети 7–11 лет на заднем сиденье — ДУУ или штатный ремень, на переднем — только ДУУ.
  • Дети старше 12 лет, ростом от 1,5 м и весом более 36 кг — штатные ремни безопасности.
  • Запрещается перевозить детей на руках, в прицепе или кузове грузового автомобиля.

Штрафы за нарушения:

За использование «суррогатов» автокресел предусмотрены штрафы: для водителя — 3 тыс. рублей, для должностных лиц — 25 тыс. рублей, для юридических лиц — 100 тыс. рублей.

По статистике МВД, почти две трети (61,4% в 2024 году) погибших в ДТП детей были пассажирами.

Более четверти из них перевозились с нарушениями, что почти вдвое увеличивает тяжесть последствий.

Эти поправки призваны сократить печальную статистику.

Возраст детей Место в автомобиле Требования к удерживающим устройствам и ремням Особые условия и рекомендации Санкции за нарушения
Дети до 7 лет Заднее и переднее сиденье Обязательно использование детского автокресла или детской удерживающей системы (ISOFIX и др.) Младенцы до 1 года — автолюлька (лежачее положение, спиной по ходу движения) Штраф от 500 до 3000 руб.
Дети от 7 до 11 лет Заднее сиденье Можно перевозить пристёгнутыми штатным ремнём или с автокреслом/бустером На переднем сиденье — обязательно детское удерживающее устройство Штрафы за отсутствие детской системы до 3000 руб.
Дети от 12 лет Любое При росте от 150 см и весе более 36 кг разрешается использовать штатные ремни безопасности Если рост ниже 150 см — рекомендовано использовать удерживающие устройства Ответственность за нарушения — по стандартам ПДД
Общие запреты Кузов автомобиля, прицеп Запрещено перевозить детей в кузове грузовика или прицепе Перевозка на руках взрослого полностью недопустима, так как руки не удержат ребёнка при столкновении Штрафы, предупреждения
Использование «суррогатов» - Запрет на использование адаптеров ремней, накладок, лямок и других «суррогатов» автокресел С 26 июля 2025 года подобные устройства не считаются детскими удерживающими системами и запрещены Штраф водителю — 3 000 руб.
Оставление ребенка в авто При стоянке Нельзя оставлять детей младше 7 лет без присмотра взрослых Исключение — остановка до 5 минут с принятыми мерами безопасности Штрафы и предупреждения
Автор:
Ксения Пронина
Автоновости
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».